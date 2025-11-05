 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje susidūrė automobilis ir motociklas

2025-11-05 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 15:55

Vilniuje apie 14 val. Žaliųjų Ežerų gatvėje įvyko avarija – susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas. Šiuo metu eismas nukreipiamas aplinkiniais keliais.

Pirminiais duomenimis, po incidento motociklininkas krito ant asfalto. Jis buvo sąmoningas.

0

Pirminiais duomenimis, po incidento motociklininkas krito ant asfalto. Jis buvo sąmoningas.

Nepatvirtintais duomenimis, automobilis KIA galėjo išvažiuoti iš šalutinio kelio ir susidurti su pagrindiniu keliu važiuojančiu motociklininku.

Šiuo metu įvykio vietoje dirba tyrėjai. Jie išsiaiškins visas aplinkybes. Smūgio būta stipraus.

