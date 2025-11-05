Vilniuje susidūrė automobilis ir motociklas

Pirminiais duomenimis, po incidento motociklininkas krito ant asfalto. Jis buvo sąmoningas.
Vilniuje, Žaliųjų Ežerų gatvėje, susidūrė automobilis ir motociklas, eismas apsunkintas(7 nuotr.)
Vilniuje, Žaliųjų Ežerų gatvėje, susidūrė automobilis ir motociklas, eismas apsunkintas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Nepatvirtintais duomenimis, automobilis KIA galėjo išvažiuoti iš šalutinio kelio ir susidurti su pagrindiniu keliu važiuojančiu motociklininku.
Šiuo metu įvykio vietoje dirba tyrėjai. Jie išsiaiškins visas aplinkybes. Smūgio būta stipraus.
