Vilniuje staiga mirė kūdikis: pagalba suteikta ir kitam dėl to įvykio sukrėstam vaikui

Kaip trečiadienį pranešė policija, apie 7.10 val. į Vilniaus ligoninę iš Vytenio gatvės pristatyta šiemet gimusi mergaitė, kuri tą pačią dieną apie 7.30 val. ligoninėje mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Pirminiais policijos duomenimis, kūdikis buvo be smurto žymių.
Padėjo kitam dėl to įvykio sukrėstam vaikui
Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius BNS sakė, kad apie įvykį vaiko teisių gynėjams pranešė socialiniai partneriai, kurie šeimai, turinčiai dar vieną vaiką, jau kurį laiką teikė socialines paslaugas.
„Nedelsiant reagavome į pranešimą ir pasirūpinome kitu poros vaiku: sukrėstam artimiausioje aplinkoje nutikusio įvykio vaikui užtikrinome emocinę pagalbą ir saugią aplinką. Taip pat inicijavome pirminę emocinę pagalbą tėvams“, – sakė jis.
Vaiko teisių gynėjai bendradarbiauja su policijos pareigūnais, kurie aiškinasi šio įvykio aplinkybes.
