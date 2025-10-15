Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje staiga mirė kūdikis: pagalba suteikta ir kitam dėl to įvykio sukrėstam vaikui

Atnaujinta 11.09 val.
2025-10-15 07:38 / šaltinis: BNS
2025-10-15 07:38

Vilniuje antradienį ligoninėje mirė kūdikis.

Kūdikio netektis (nuotr. 123rf.com)

Vilniuje antradienį ligoninėje mirė kūdikis.

REKLAMA
0

Kaip trečiadienį pranešė policija, apie 7.10 val. į Vilniaus ligoninę iš Vytenio gatvės pristatyta šiemet gimusi mergaitė, kuri tą pačią dieną apie 7.30 val. ligoninėje mirė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Pirminiais policijos duomenimis, kūdikis buvo be smurto žymių.

Padėjo kitam dėl to įvykio sukrėstam vaikui

Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius BNS sakė, kad apie įvykį vaiko teisių gynėjams pranešė socialiniai partneriai, kurie šeimai, turinčiai dar vieną vaiką, jau kurį laiką teikė socialines paslaugas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nedelsiant reagavome į pranešimą ir pasirūpinome kitu poros vaiku: sukrėstam artimiausioje aplinkoje nutikusio įvykio vaikui užtikrinome emocinę pagalbą ir saugią aplinką. Taip pat inicijavome pirminę emocinę pagalbą tėvams“, – sakė jis.

Vaiko teisių gynėjai bendradarbiauja su policijos pareigūnais, kurie aiškinasi šio įvykio aplinkybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų