Keturių olimpinių ledo sporto šakų – dailiojo čiuožimo, ledo ritulio, akmenslydžio ir greitojo čiuožimo – atstovai, jaunųjų sportininkų tėvai reikalauja, kad savivaldybė užtikrintų alternatyvias treniruočių galimybes daugiau nei 500 vaikų ir sudarytų sąlygas tęsti darbą daugiau nei 20 trenerių.
Protestuotojai savivaldybei paruošė per 15 reikalavimų. Tarp jų – pratęsti „Akropolio“ ledo arenos veiklą, peržiūrėti „Pramogų arenos“ užimtumo grafiką, skirti papildomą finansavimą ledo nuomai ir užtikrinti alternatyvias treniruočių vietas iki sausio 2 dienos.
Taip pat reikalaujama pateikti konkretų naujos ledo arenos statybos planą, svarstyti laikinos arenos įrengimą, steigti savivaldybės ledo sporto klubą ar mokyklą ir parengti ilgalaikę ledo sporto infrastruktūros plėtros strategiją.
Protestuotojai ragino savivaldybę per penkias darbo dienas pateikti neatidėliotinų veiksmų planą su numatytais sprendimais, terminais ir finansavimo šaltiniais.
Susirinkusieji – daugiausia jaunieji ledo sporto atstovai ir jų tėvai – rankose laikė plakatus su užrašais: „Vilnius – Europos sostinė. O kur miesto ledas? Mere, kur treniruosis vaikai?“, „Mere, ar tai mūsų sporto karjeros pabaiga?“, „Ledas – ne prabanga, treniruotės – ne privilegija. Mere, kur mums treniruotis Vilniuje?“, „Svajonė – Olimpiada. Realybė – nėra ledo. Vilniui reikia ledo arenos“.
Protestas vyko nepaisant ketvirtadienį savivaldybės paskelbtos žinios, kad kartu su „Akropoliu“ svarstoma galimybė šalia prekybos centro įrengti laikiną lauko ledo čiuožyklą.
Savivaldybės teigimu, tokia čiuožykla galėtų veikti tol, kol leis oro sąlygos, o jos įrengimu ir finansavimu rūpintųsi „Akropolis“.
Anot organizatorių, dabartinę „Akropolio“ ledo areną numatoma uždaryti 2027 metų sausio 2 dieną.
Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas anksčiau teigė, kad naujos ledo arenos Jotvingių gatvėje statybos darbai galėtų prasidėti kitąmet. Kompleksą numatoma pastatyti ir parengti naudoti ne ilgiau kaip per trejus metus.
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