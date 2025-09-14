Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje peiliu sužalotas vyras ir moteris

2025-09-14 09:55 / šaltinis: BNS
2025-09-14 09:55

Vilniaus mieste peiliu sužalota moteris ir vyras, sekmadienį pranešė policija. 

Švyturėliai (nuotr. Elta)

Vilniaus mieste peiliu sužalota moteris ir vyras, sekmadienį pranešė policija. 

REKLAMA
0

Anot jos, šeštadienį apie 20.50 val. Vilniuje Apkasų gatvėje esančiame bute, kilus konfliktui, 2004 metais gimusi mergina peiliu sužalojo 2001 metais gimusį vyrą, kuris, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Įtariamoji yra ieškoma. Dėl įvykio surinkta medžiaga. 

Tuo metu tą pačią dieną apie 21.35 val. sostinės Grigiškėse, Kovo Kovo 11-osios gatvės bute, išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivus 1999 metais gimęs vyras peiliu sužalojo neblaivią 2003 metais gimusią moterį. Ji gydoma ambulatoriškai. 

Nukentėjusiai nustatytas 2,11 promilių girtumas. 

Tuo metu įtariamasis, kuriam nustatytas 1,44 promilių girtumas, uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų