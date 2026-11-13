Vilniuje – nuotekų vamzdyno lūžis: perspėja vairuotojus dėl eismo pokyčių

„A. J. Povilaičio gatvėje aptiktas paviršinių nuotekų tinklo vamzdyno lūžis, todėl nuo lapkričio 16 d. bus pradėti avarijos likvidavimo darbai“, – informuoja „Grinda“.
Remonto metu A. J. Povilaičio gatvėje bus laikinai uždaryta dalis kelio, o tranzitinis eismas nukreiptas apylankomis per I. Šimulionio ir Sausio 13-osios gatves. Vairuotojai raginami būti atidūs, stebėti laikinus kelio ženklus, planuoti keliones su didesne laiko atsarga ir laikytis nustatytos eismo organizavimo tvarkos.
Vykdomi darbai
Savivaldybės įmonė atkreipia dėmesį, kad nepaisant vykdomų avarijos likvidavimo darbų, patekimas į teritoriją išliks patogus – visi įvažiavimai į daugiabučių namų kiemus bei šalia esančią viešą automobilių stovėjimo aikštelę bus atviri ir nebus ribojami.
„Grinda“ atsiprašo gyventojų už laikinus nepatogumus ir dėkoja už kantrybę bei supratingumą.
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