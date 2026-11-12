Žaliųjų Ežerų gatvėje – didelė avarija: pranešama apie nukentėjusiuosius

Buvo pranešta, kad yra prispaustų žmonių. Pirminiais duomenimis, buvo prispaustas autobuso vairuotojas. Taip pat buvo prispaustas ir visureigio vairuotojas.
Šiuo metu kelias yra užtvertas. Avarija įvyko ties Užpalių gatve. Automobiliai nukreipiami į Krakiškių gatvę. Kelias galimai bus ilgą laiką ištvertas.
Aiškėja, kad visureigio vairuotojas galėjo būti girtas
Pirminiais policijos duomenimis visureigio vairuotojas galėjo būti girtas. Vairuotoją išvadavo gelbėtojai ir išvežė į ligoninę.
Prispaustą autobuso vairuotoją taip pat išvadavo gelbėtojai. Vienai autobuso keleivei su vaiku prireikė medikų pagalbos.
Yra nukentėjusiųjų
Pirminiais duomenimis, į ligoninę yra išvežti keturi žmonės. Manoma, kad avarijos kaltininkas – visureigio vairuotojas, kuris išvažiavo į priešpriešinę juostą galimai būdamas girtas.
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