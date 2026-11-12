Policija prašo gyventojų pagalbos: atpažinusius vyrą – susisiekite su policija

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d.), rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime spaudai.
Šių metų spalio 30 d. apie 2 val. 40 min. Vilniuje, Vilniaus g., buvo sužalotas vyras, teigia policija.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotą vyrą, prašytume apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėją Gretą Lebedevą, tel. Nr. +370 700 56265, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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