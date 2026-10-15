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TV3 naujienos > Lietuva

Vilniuje močiutės prie pensijos prisiduria nuodėmingais būdais? Gyventojai po savo langais fiksuoja kraupius vaizdus

„Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-10-15 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus Markučių rajonas turėjo tapti ramybės oaze jaunoms šeimoms – nauji daugiabučiai, sutvarkyta aplinka ir tyras oras. Tačiau realybė pasirodė visai kitokia: rajoną užplūdo itin pavojingo narkotiko – karfentanilio – epidemija. Narkomanai kvaišalus leidžiasi tiesiog gatvėje, guli be sąmonės kiemuose, o gyventojai pro langus kasdien stebi prekybą.

Vilniaus Markučių rajonas turėjo tapti ramybės oaze jaunoms šeimoms – nauji daugiabučiai, sutvarkyta aplinka ir tyras oras. Tačiau realybė pasirodė visai kitokia: rajoną užplūdo itin pavojingo narkotiko – karfentanilio – epidemija. Narkomanai kvaišalus leidžiasi tiesiog gatvėje, guli be sąmonės kiemuose, o gyventojai pro langus kasdien stebi prekybą.

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Situacija Markučiuose domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

2025 metais į šviežiai pastatytą daugiabutį Markučiuose atsikrausčiusi Emilija iš pradžių net nepastebėjo šalia esančių apgriuvusių trobų.

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„Aš čia net nemačiau nieko, nes čia dar buvo statybos. Kažkaip visur užtverta, galvojome, kad irgi statybos vyksta. Atrodė, kad kažkokie žmonių sodai“, – prisiminė Emilija.

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Tačiau netrukus naujakurė pamatė, kas iš tiesų vyksta šalia medinukų.

„Čia eidavo, nusipirkdavo ir susileisdavo, dažniausiai iškart ir susileisdavo, nesineša kitur. Tada arba šliaužia, arba paguli“, – matytus vaizdus nupasakojo ji.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nors Vilniuje romų taboras virsta plynlaukiu, bet prekyba kvaišalais – klęsti

Gyventojai baiminasi narkomanų

Kita gyventoja Gabrielė neslėpė, kad jaučiasi nesaugiai.

„Truputį baisoka. Jei einant matau, kad narkomanai, tai pasiskambinu vyrui... Atrodo, kad jie čia ir su dievais kalbasi atsiklaupę. Neadekvatūs būna, bėgioja. Nežinome, išbėgs į gatvę ar ne, nes bėgioja pirmyn atgal... Taip ir negyvą rado kiek toliau“, – aiškino ji.

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Markučių gyventojai per langus užfiksuoja kraupių vaizdų. Pavyzdžiui, kaip narkotikus viena moteris leidžiasi tiesiog šalia vežimėlio su miegančiu kūdikiu.

Neapsikentę tokių vaizdų gyventojai policijos pareigūnus atakavo skambučiais, kol galiausiai buvo surengtas reidas – pareigūnai laužė sandėlius, kratė kiekvieną kampą ir sulaikė įtariamuosius.

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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Marek Gulbinovič patvirtino reido rezultatus:

„Buvo sulaikyti Markučiuose 7 asmenys, gyvenantys tame rajone, ir dabar 5 iš jų yra suimti.“

Dėl narkotikų epidemijos kaltina taboro sunaikinimą

Vietinė romė Sofija, atsikrausčiusi į Markučius po to, kad buvo sugriautas Vilniaus taboras, atskleidė kitą pusę. Ketvirtos stadijos vėžiu serganti moteris teigė pati blogais dalykais neužsiimanti, tačiau apgailestavo dėl taboro sunaikinimo.

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„Negerai, kad taborą sugriovė. Ten visi buvo vienoje vietoje. Visi čigonai vieni kitiems padėdavo, duonos duodavo. Pas mus net duonos nėra. Esame seni žmonės, ką mums daryti? Žmonės nenori čia mūsų... O tabore – vien čigonai“, – guodėsi Sofija.

Tačiau gyventojai vieningai sutaria: sugriovus taborą, prekybos taškai tiesiog išsibarstė po visą sostinę.

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„Tada ir prasidėjo, kai išardė taborą ir po visur juos išmėtė. O dabar visur taškai, visur vaikšto“, – teigė Emilija, o jai antrino ir vietinis gyventojas Olegas.

„Čigonus iškrapštė po visą Vilnių ir ten, kur gyvena, ten ir parduoda. Ir Naujininkai, ir Kalvarija... Kaip pardavinėdavo, taip ir pardavinėja“, – sakė jis.

Narkotikus platina ir kituose rajonuose

„Kad jie pasklidę po Vilniaus miestą – be abejo, tai yra tiesa. Pastebime viename, kitame mikrorajone, kad atsirado romų tautybės asmenys, kurie greičiausiai šiek tiek įtakoja ir prekiauja narkotinėmis medžiagomis, bet taškus žinome ir viliuosi, kad tie taškai bus neutralizuoti“, – tikino M. Gulbinovič.

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Problemų kyla ne tik Markučiuose. Šeškinėje gyventojai fiksavo, kaip kvaišalus po suoliukais ar ant palangių palieka net vietinės pagyvenusios moterys.

„Matydavome per langus, kad ateina močiutė ir padeda kažką po suoliuku. Nueina ir ateina kažkas pasiimti“, – pasakojo vietinis vaikinas.

Narkotikų vartojimas auga visoje šalyje, o narkomanai renkasi vis stipresnes medžiagas, tokias kaip mirtinai pavojingas, zombiu narkotiku vadinamas karfentanilis.

Visa istorija – aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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