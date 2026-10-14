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TV3 naujienos > Kriminalai

Anykščių tarybos narys tapo patyčių auka – įrašai peržengė visas ribas: „Iki tokio lygio...“

2026-10-14 07:30 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-10-14 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Deputatai, ministrai, Seimo nariai dažnai būna visuomenės dėmesio centre. Rinkėjai žiūri, ar politikas neviršija greičio, ar nesikeikia. Bet Anykščių rajono deputatui Dominykui Puzinui dėmesio teko gerokai daugiau. 

Deputatai, ministrai, Seimo nariai dažnai būna visuomenės dėmesio centre. Rinkėjai žiūri, ar politikas neviršija greičio, ar nesikeikia. Bet Anykščių rajono deputatui Dominykui Puzinui dėmesio teko gerokai daugiau. 

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Plačiau apie tai domėjosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. 

Patyčios iš deputato prasidėjo, kai jis į savo socialinius tinklus įkėlė vaizdo įrašą, kuriame matomi Anykščių gatvėmis važinėjantys kelių ereliai.  

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„Na ir prasidėjo tiesiog milžiniška patyčių akcija. Dar iš pat pradžių asmenys mano socialinio tinklo komentaruose kėlė vaizdo įrašus, kur... Nežinau net kaip pavadinti, su keiksmažodžiais, kad jiems į viską yra nusispjauti ir nusispjauti ant tos sistemos. Aišku, muzika yra parinkta rusiškai, kaip sukasi automobilių ratai, kaip svyla padangos ir panašiai“, – pasakoja Dominykas Puzinas.

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„Aš esu vaizduojamas ant šiukšlių konteinerio su užrašu, kad jis turi negalią, bet man jo visiškai negaila. Taip pat esu vaizduojamas ir seksualizuotose scenose, duše, ir kad dirbtiniu intelektu padaryta būtent prie jų automobilio nuotraukos, kad aš ir pozuoju, ir kad ligoninėj guliu. Šaiposi iš seksualinių mažumų, kad toks ir toks seksas kenkia, palaikau LGBTQ“, – prideda Anykščių rajono tarybos narys.

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Policija pradėjo tyrimą

Dominykas tuos Anykščių kelių erelius įkėlė ne šiaip sau. Žmonės bijo prieš eismą skraidančių automobilių. Rinkėjai kreipėsi į deputatą. Deputatas kreipėsi į policiją. Policija tyrė. 

„Mano žiniomis, būtent kiek aš pats stebėjau tų lakstūnų tiesiogines transliacijas, tai dauguma iš jų vairuotojo pažymėjimo neturi. Taip pat automobiliai, kiek patys kėlė į socialinius tinklus, jau yra be techninės apžiūros, ir šiuo metu asmenys, mano žiniomis, dauguma jų vairuotojo pažymėjimus vienaip ar kitaip yra praradę arba jų niekados ir neturėjo“, – sako politikas. 

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dominykas Puzinas tapo internetinių patyčių auka

Vienas lakstūnas Anykščiuose net padarė avariją. Dominykas šia informacija taip pat pasidalijo savo socialiniame tinkle. Ir patyčių net padaugėjo: 

„Per šį mėnesį galimai šios grupės asmenys padarė jau du eismo įvykius, kurių metu vienas iš jų nukentėjo. Taip pat yra keliamos įvairios nuotraukos į įvairias skelbimų grupes, kad aš esu toks ir anoks, kad pardavinėja veipo (elektroninių cigarečių – tv3.lt) skysčius su mano neteisėtai naudojamu atvaizdu. Ir tiesiog tas puolimas ir šmeižtas tęsiasi iki šios savaitės, kuomet policijos pareigūnai surinko pakankamai duomenų, pagal kuriuos asmenys galėtų būti patraukti atsakomybėn.“

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Patiriama ataka kelia grėsmę

Tuomet internetiniai troliai pakūrė dar daugiau. Deputatas Puzinas buvo paverstas elektroninių cigarečių reklaminiu veidu ir net narkotikų platintoju. Dominykas sulaukė ir žinučių, kuriomis buvo grasinama jį pakišti – į automobilį pridėti narkotinių medžiagų. 

„Iki tokio lygio, kad yra pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas, kurio metu esu pripažintas nukentėjusiuoju dėl grasinimų. Tai vienas asmuo grasino man, siuntinėdamas tiek mano namų nuotraukas, tiek automobilio nuotraukas, kad įdės narkotinių medžiagų, kad aš pateksiu į kalėjimą“, – kad tapo patyčių auka, pasakoja D. Puzinas. 

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Deputatas Dominykas išsiaiškino ir grasintojų tapatybes, viską perdavė policijai. 

„Ne visi, mano žiniomis, yra anykštėnai, vienas iš jų yra nuo pajūrio krašto, nežinau, kaip jis yra susijęs su anykštėnais. Taip pat, mano skaičiavimu, tačiau aš negaliu būti tikras, nes nesu jų grupuotėje ir nežinau, kiek jų tiksliai yra, bet, mano skaičiavimu, 4–5 asmenys, kurie nuolatos tyčiojasi iš mūsų visuomenės ir kelia pavojų asmenų saugumui“, – teigia Anykščių rajono tarybos narys. 

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Va tokia deputato ir rinkėjų akistata. Betarpiškas, bet akivaizdžiai ribas peržengiantis bendravimas.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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