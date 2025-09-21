Vilniuje ir Kaune – kraupūs radiniai: rasti žmonių kūnai ir kaukolė

Policijos departamentas praneša:
Rugsėjo 20 d. 7 val. 38 min. Vilniuje, Žirmūnų g., rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 60 metų amžiaus vyriškio kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Rugsėjo 20 d. apie 10 val. Kauno r., Garliavos apylinkės sen., miške, rasta žmogaus kaukolė be apatinio žandikaulio. Aplinkybės aiškinamos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Rugsėjo 20 d. apie 21 val. 11 min. Kaune, Dzūkų g., prie namo laiptinės, rastas mirusio vyro (gim. 1960 m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
