Vilniuje dega vagonas su dujomis: į įvykio vietą išvyko 7 autocisternos

Pirminiais ugniagesių duomenimis, nukentėjo vienas žmogus.
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centas, 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Trakų Vokėje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
„Į įvykio vietą išvyko 7 autocisternos, operacijų vadovas su mašina“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Dalia Dzimidienė.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
