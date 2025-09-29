Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje atvira liepsna dega namas

2025-09-29 22:37 / šaltinis: BNS
2025-09-29 22:37

Vilniuje pirmadienio vakarą užsidegus gyvenamajam namui, žmonės iš jo išėjo patys, apie nukentėjusiuosius ugniagesiai duomenų neturi.

Įvykio vietoje (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Vilniuje pirmadienio vakarą užsidegus gyvenamajam namui, žmonės iš jo išėjo patys, apie nukentėjusiuosius ugniagesiai duomenų neturi.

REKLAMA
0

„Atvykus, namas degė atvira liepsna. Papildomai dar iškviestos pajėgos, iš viso trys autocisternos, vandenvežė, štabo automobilis“, – BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo pranešimas, kad žmonės išėjo, tikėkimės, taip ir yra“, – nurodė budintis specialistas.

REKLAMA
REKLAMA

Apie 22.20 val. ugniagesių duomenimis, atvira liepsna degė gyvenamojo namo stogas, antras aukštas, toliau vykdomi gesinimo darbai.

REKLAMA

Gaisro priežastis kol kas nežinoma.

Bendrasis pagalbos centras pranešimą apie sostinės Valakų gatvėje degantį namą gavo 21.19 val., į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija perduota greitosios medicinos pagalbos stočiai.

Ugniagesių pajėgos į gaisro vietą atvyko praėjus maždaug 15-ai minučių nuo iškvietimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų