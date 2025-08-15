Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“

2025-08-15 11:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 11:30

Sostinės gyventojus savaitgalį šiurpino tai vienoje, tai kitoje miesto viešoje vietoje po daugiabučių langais besišlapinantys benamiai. Ypač šokiruoti pilaitiškiai, po savo namų langais išvydę vyrą ir moterį, kurie gamtinius reikalus visiems matant atliko visiškai nuogi. Dėl šio įvykio tyrimą pradėjo policija. Vilniaus savivaldybės valdininkai paaiškinti, kodėl nieko nesiima, laiko nerado. 

Sostinės gyventojus savaitgalį šiurpino tai vienoje, tai kitoje miesto viešoje vietoje po daugiabučių langais besišlapinantys benamiai. Ypač šokiruoti pilaitiškiai, po savo namų langais išvydę vyrą ir moterį, kurie gamtinius reikalus visiems matant atliko visiškai nuogi. Dėl šio įvykio tyrimą pradėjo policija. Vilniaus savivaldybės valdininkai paaiškinti, kodėl nieko nesiima, laiko nerado. 

12

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Iš pradžių nusilengvina vyras, o jau po akimirkos prisijungia ir visiškai nuogutėlė moteris. Tokie vaizdai pilaitiškius šokiravo šeštadienį, vidury baltos dienos. 

Vietiniai gyventojai porelę jau praminė „Pupos pora“. Jų sielos savaitgalį buvo ypač laisvos –nesidrovėjo gamtinius reikalus atlikti po daugiabučių langais, prieš čia pat esantį skverą. Žmonės neslepia pykčio: 

„Blogai. Vaikštom vidury baltos dienos, tai kaip vaikams paaiškinti, kas čia vyksta? Tai šokiruoja. Išeini į lauką, ir kaip paaiškinti, kodėl čia nuogi žmonės „sisioja“. Šokiruoja toks elgesys, ir man keista, kad niekas nieko nedaro.“    

„Turi būti baudžiami.“    

Pilaitiškiai sako, kad porą galima išvysti kone kasdien. Jie arba miega pakrūmėse, arba tūno ant suoliukų prie daugiabučių. Dar viename Pilaitės gyventojų vaizdo įraše matyti, kaip vyras bendrauja su policijos pareigūnais. 

Vietiniai pasakoja, esą pora gyvena baltame mikroautobuse. Esą jiems čia gyventi leidžia daržovių kiosko savininkė. Tiesa, pastaroji šį faktą kategoriškai paneigė. Policija dėl incidento pradėjo tyrimą.   

Gyvena automobilyje

Panašius ir kitas atvejis – prieš pat daugiabučių langus vyras šlapinosi Žirmūnuose. Vietiniai pasakoja, kad tokius vaizdus stebi jau kone mėnesį. Vyras gyvena angliškais numeriais pažymėtame, nevažiuojančiame, vadinamame Londono taksi. Tokią mašiną prieš 15 metų buvo nusipirkęs ir politikas Artūras Zuokas. 

Kam priklauso ši mašina ir kas čia gyvena – neaišku. Tik netvarka ir šlapimo tvaikas aplink išduoda, kad žmogus veikiausiai asocialus. 

Užsukus dieną, šio automobilio gyventojo nematyti. Dienai ritantis į antrą pusę mašinos gyventojas visgi atsirado. Ir ne vienas, su nepilnamete. Pats iš pradžių žurnalistus pasitiko agresyviai, rusiškai liepė trauktis. 

„Anstoliai atėmė namus, aš nesišlapinu“, – teigė vyras. 

Bet vėliau save Andriucha įvardijęs vyras nurimo. Parodžius vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jis šlapinasi, sarkastiškai puolė atsiprašinėti, o finale ėmė šauktis ir Putino. Esą Lietuvos valdžia jį nuskriaudė.  

Žirmūniečiai piktinasi, kad vyras ne tik šlapinasi, bet ir šiukšlina, naktimis triukšmauja.  

Per parą vien Vilniaus policija gauna per 800 pranešimų, tarp jų ir dėl viešosios tvarkos pažeidimų. Kiek žmonės kreipiasi dėl panašių incidentų, kai žmonės gamtinius reikalus atlieka neleistinoje vietoje, pareigūnai statistikos neturi. Tik sako, kad vasarą tokie atvejai itin dažni.  

Bauda už tokį pažeidimą siekia iki 140 eurų. Tiesa, pareigūnai sako, kad žmonės turėtų ne tik dalintis vaizdais socialiniuose tinkluose, bet ir kreiptis į policiją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

R
R
2025-08-15 11:45
Pirmiausia - padarykit pakankamai viešųjų WC, ir tokių dalykus nebus.
Daug didesnė problema - kai nuogi šunys sisioja ir apdergia visur, dvikia, ir visiems viskas normalu, čia jų teisė, o kai žmonės, tai jau tragedija. Būkim teisingi. Jei augintiniai prilyginami šeimos nariams, tai tegul atsiranda pareiga ir augintinių pampersams.
Atsakyti
tpfu
tpfu
2025-08-15 11:34
russkij mir
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
