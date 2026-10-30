Vilniaus rajono taryboje skilo LLRA-KŠS frakcija, dalis narių perėjo į opoziciją

„Mes, žemiau pasirašę devyni Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, pareiškiame, kad suformavome naują frakciją, pasitraukiame iš tarybos daugumos ir oficialiai skelbiamės Vilniaus rajono savivaldybės tarybos opozicine frakcija“, – tarybos posėdžio pabaigoje pranešė LLRA-KŠS atstovaujantis tarybos narys Robertas Rackiewiczius.
„Šį sprendimą priimame protestuodami prieš dažnėjančius savivaldybėje korupcinius sprendimus ir jos valdomose įmonėse, siekdami užtikrinti savarankišką politinę poziciją, skaidrų savivaldybės valdymą, demokratinių principų laikymąsi ir tinkamą Vilniaus rajono gyventojų interesų atstovavimą“, – dėstė jis.
Naują frakciją sudaro R. Rackiewiczius, Renata Sobieska, Marija Rekst, Zbignevas Sinkevičius, Ana Miliuškevič, Zigmontas Ždanovičius, Stanislavas Adamaitis, Miroslava Klim, Viktoras Bojarovičius.
Naujoji frakcija vadinsis „Stop korupcijai“, jos seniūne išrinkta R. Sobieska.
Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius BNS tokį sprendimą vadino galimu „žaidimu su demokratija“ ir „bandymu kažką atriboti“.
„Oficiali pusė, kad jie nori turėti opozicinę kontrolę, kaip suprantu, vykdančiosios institucijos, kitų dalykų“, – sakė jis.
R. Duchnevičius dvejojo, ar tai yra tikras idėjomis paremtas skilimas, teigdamas, kad „blaiviai turėtume traktuoti kaip skilimą“, o kitu atveju naujosios frakcijos atstovai yra „morališkai supuvę ir padarė tokį dalyką, kuris demokratiškai labai negražu“.
„Šiuo metu Centro dešinės (koalicija – BNS) turi kelias pareigybes. Uzurpuojant opozicijai taryboje priklausančias pareigybes, kad nebūtų kritikos iš Kontrolės komiteto, Antikorupcijos komisijos ir panašiai, jeigu tie, kurie priima sprendimus, bando taip daryti, tai jau labai neskaniai atrodytų“, – pažymėjo meras.
Jis neatmetė diskusijų dėl galimos socialdemokratų koalicijos su atskilusia frakcija, bet teigė kol kas nesulaukęs tokio siūlymo.
„Viskas gali būti svarstoma, bet reikėtų viską įvertinti priklausomai nuo to, kokie yra tikslai. Man svarbiausia, kad darbai savivaldybėje vyktų, nepaisant to, kad ateina rinkimai ir visokie performansai atsiranda“, – kalbėjo R. Duchnevičius.
Vilniaus rajono tarybą sudaro 31 narys, iki penktadienio LLRA-KŠS frakcijai priklausė 18 politikų. Taryboje taip pat dirba septyni socialdemokratai ir šeši Centro dešinės koalicijos nariai iš Laisvės partijos, Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų.
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