Vilniuje pareigūnų sustabdyta vairuotoja liko šokiruota: pagal svorį ir ūgį – „kosminė“ būsena

Nuosprendį Natalijos M. atžvilgiu priėmęs teismas sutiko kaltinamąją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Nors pažeidėja prašė neatimti vairuotojo pažymėjimo, tačiau teismo sprendimu jai daugiau kaip metu nebus galima sėsti prie vairo.
Moteris neneigė girtumo, tačiau tikino, kad prie vairo sėdo skubėdama padėti į bėdą darbe patekusiai kolegei. Prieš tai su kaimyne ji teigia išgėrusi vos dvi taures vyno, todėl niekaip negalėjo suprasti, kaip jos kraujyje rasta 2,15 promilės alkoholio.
Sustabdė gatvėje
Girta prie vairo vilnietė buvo sustabdyta 2020 m. kovo 3 d., apie 23.30 val., Vilniuje, netoli Savanorių pr. žiedo.
Moters vairuojamą „Peugeot“ sustabdę policijos pareigūnai tikrinimo metu negalėjo nustatyti jos girtumo, nes į alkoholio kiekio matuoklį ji nesugebėjo iškvėpti pakankamai oro, todėl buvo pristatyta į Respublikinį priklausomybės ligų centrą.
Jame paėmus kraujo mėginį, buvo nustatyta jos kraujyje 2,15 promilės etilo alkoholio koncentracija. Už tokį girtumą Lietuvoje numatyta baudžiamoji atsakomybė.
Vyko padėti kolegei
Moteris teisme savo kaltę pripažino. Ji pasakojo, kad tą vakarą jai buvo laisvadienis, pas ją užėjo kaimynė ir atsinešė vyno. Kadangi ji nesiruošė niekur važiuoti, išgėrė dvi taures.
Prieš tai tris dienas laikėsi dietos, o dar prieš tai vartojo antibiotikus, bet ėjo į darbą. Iš darbo jai paskambino bendradarbė, kuri negalėjo priduoti pamainos, nes užstrigo kompiuteris, prašė pagalbos.
Ji bandė bendradarbei telefonu paaiškinti, ką reikia daryti, tačiau ši nesuprato. Kadangi ji nesijautė apsvaigusi (kitu atveju būtų važiavusi taksi), jautėsi normaliai, todėl sėdo į automobilį ir nuvažiavo į darbą, ten viską sutvarkė.
Teisme moteris prisiminė, kad judant Savanorių pr. jai iš paskos važiavo kitas automobilis, kurio vairuotojas nenorėjo pasitraukti, nors buvo laisva juosta. Netrukus prie Savanorių žiedo ją sustabdė policijos pareigūnai.
Pareigūnai paaiškino, jog buvo gautas iškvietimas, kad ji važiuoja neblaivi. Į alkotesterį jai papūsti nepavyko, todėl pati pasiūlė paimti kraują. Policijos pareigūnai davė pūsti tris kartus, nenorėjo, kad ji važiuotų paimti kraują, tuomet ji pakėlė balsą.
Jai liepė eiti per juostą, šokinėti, ji viską darė ką pareigūnai sakė. Po to nuvažiavo paimti kraujo tyrimo ir labai nustebo, kad buvo nustatyta daugiau kaip 2 promilės. Anot moters, atsižvelgiant į jos svorį ir ūgį, tai buvo „kosminė“ būsena.
Ji aiškino policijos pareigūnams, kad taip negali būti, tačiau policijos komisariate pripūtė apie 3 promiles. Moteris sutiko su nustatytu alkoholio kiekiu, tik negalėjo paaiškinti, kodėl taip gavosi. Ji mano, kad nedaug buvo išgėrusi.
Vis dėlto, savo elgesį moteris vertino kritiškai. Teigė, kad padarė išvadas, supranta, jog negalima net truputį išgėrus sėsti už vairo, nesvarbu koks vairavimo stažas. Tai, anot vilnietės, pakenkė jos darbui, šeimai, užtraukė gėdą.
Po šio įvykio jai pasunkėjo važinėjimas į darbą (atstumas iki darbo 15 km, dirba pamainomis, viešasis transportas anksti ryte ir vėlai vakare nevažiuoja) bei šeimos kasdienis gyvenimas. Neturint vairuotojo pažymėjimo, ji gali netekti darbo, kuris yra vienintelis pragyvenimo šaltinis.
Elgėsi neadekvačiai
Šiek tiek kitokį vaizdą teismas galėjo susidaryti išklausęs posėdyje liudijusios policijos pareigūnės. Policininkė pasakojo, kad automobilį „Peugeot“ su kolega sustabdė prieš tai gavę pranešimą, kad vairuojantis asmuo gali būti neblaivus.
Anot pareigūnės, iš automobilio salono buvo jaučiamas stiprus alkoholio kvapas, taip pat šis kvapas buvo jaučiamas ir bendraujant su vairuotoja. Moteris teigė alkoholio nevartojusi, sakė, kad važiuoja iš darbo.
Pasiūlius pasitikrinti alkotesteriu, ji neprieštaravo. Bet moteris net kelis kartus nesugebėjo iškvėpti pakankamai oro, vis nepavykdavo, todėl buvo pasiūlyta vykti į Respublikinį priklausomybių ligų centrą. Vairuotoja tam neprieštaravo.
Anot pareigūnės, nuvykus į centrą, vairuotoja daug šūkavo, elgėsi neadekvačiai, atsisakė pūsti į alkotesterį, sutiko duoti kraują. Išėjus iš centro vairuotoja nenorėjo sėstis į tarnybinį automobilį, šaukė, kad niekur nevažiuos. Jai buvo paaiškinta, kad yra laikinai sulaikyta ir įtariama nusikaltimo padarymu, todėl privalo važiuoti.
Įdomu tai, kad vairuotoją pristačius į komisariatą buvo dar kartą patikrintas jos blaivumas. Pirmu pūtimu nustatytas – 3,24 promilės, antru – 2,85 promilės girtumai. Nors vairuotoja nuo automobilio sustabdymo iki pristatymo į komisariatą jokių alkoholinių gėrimų nevartojo.
Vairuoti negalės
Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad yra visiškai įrodyta, jog vilnietė padarė jai inkriminuojamą nusikalstamą veiką.
Vis dėlto, nuspręsta ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant ją tetos atsakomybėn pusantrų metų terminui.
Vairuotojai buvo uždrausta metus ir 4 mėnesius vairuoti transporto priemones. Ji taip pat įpareigota sumokėti 400 eurų baudą.
Pažeidėjai išaiškinta, kad jei laidavimo metu ji padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas.
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