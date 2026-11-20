Kaip penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė politikas, ir vėl siūloma Nemenčinėje esančiai gatvei suteikti Gabrieliaus Jano Mincevičiaus vardą, o Buivydžių seniūnijoje esančią gatvę pervadinti Buivydžių gatve.
„Savivaldybės tarybos pareiga – priimti sprendimus, o ne nuolat atidėlioti nepatogius klausimus“, – rašė D. Ilkevičius.
„Tikiuosi, kad lapkričio 27 d. taryba pagaliau priims sprendimus. Viešosios erdvės pavadinimai turi atspindėti vertybes, kurias gerbiame ir giname“, – pridūrė jis.
Kol kas neaišku, ar siūlomi sprendimų projektai bus įtraukti į artimiausio tarybos posėdžio darbotvarkę.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą spalio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba darsyk išbraukė H. Gulbinowicziaus gatvių pervadinimo klausimą iš posėdžio darbotvarkės. Už tokį siūlymą balsavo 16 tarybos narių, prieš buvo 10, vienas susilaikė. Tam priešinasi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos politikai.
2020 m. Vatikano sprendimu kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Šventasis Sostas skyrė jam drausmines sankcijas – uždraudė dalyvauti bet kokiose viešose religinėse apeigose ar susitikimuose, naudoti vyskupo insignijas. Jam taip pat buvo atimta teisė į laidotuvių apeigas ir palaidojimą katedroje, nurodyta skirti atitinkamą pinigų sumą Bažnyčios fondui, remiančiam seksualinio išnaudojimo aukas.
Nepaisant Vatikano sprendimo, 2020 m. miręs dvasininkas iki šiol laikomas Vilniaus rajono garbės piliečiu.
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