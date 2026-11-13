LLRA-KŠS atstovai užėmė opozicijai priklausiusius postus Vilniaus rajono taryboje

Opozicine pasiskelbusios frakcijos „Stop korupcijai“ iniciatyva penktadienį pakeistos Kontrolės komiteto, Antikorupcijos ir Etikos komisijų sudėtys.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą, šie postai turi priklausyti opozicijai.
Opozicijos lydere paskelbta naujos frakcijos seniūnė Renata Sobieska.
Visi sprendimai priimti LLRA-KŠS frakcijos ir frakcijos „Stop korupcijai“ balsais. Visą procesą penktadienį stebėjo LLRA-KŠS lyderis europarlamentaras Waldemaras Tomaszewskis.
„Panašu, kad grįžo vienvaldystė į Vilniaus rajono tarybą, visi komitetai, net opoziciniai, priklauso Lenkų rinkimų akcijai su tam tikra atšaka. Sveikinu su tuo, o rinkimai parodys“, – pasibaigus balsavimams konstatavo socialdemokratas Martynas Motuzas.
Vilniaus rajono tarybą sudaro 31 narys: po devynis LLRA-KŠS ir „Stop korupcijai“ politikus, septyni socialdemokratai ir šeši Centro dešinės koalicijos nariai iš Laisvės partijos, Liberalų sąjūdžio bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų.
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