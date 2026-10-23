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Paskelbė, kur bus galima atsisveikinti su tragiškai žuvusiu 15-mečiu paaugliu

2026-10-23 14:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 14:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prnaešama, kur bus galima atsisveikinti su Vilniaus rajone tragiškai žuvusiu 15-mečiu.

Prnaešama, kur bus galima atsisveikinti su Vilniaus rajone tragiškai žuvusiu 15-mečiu.

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Atsisveikinimas su žuvusiu paaugliu vyks Laidojimo paslaugų centro Pilaitės padalinyje, Tolminkiemio g. 4, Vilniuje, 1-oje salėje:

• spalio 23 d., penktadienį, 16:00–20:30 val.;

• spalio 24 d., šeštadienį, 8:30–11:30 val.

Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Juozapo koplyčioje spalio 23 d., penktadienį, 18:00 val.

Laidojamas Vaivadiškių kapinėse.

„Išėjai taip anksti, lyg žvaigždė, kuri per greitai užgeso… Tavo gyvenimas buvo šviesa – neilga, bet ryški“, – rašoma pranešime.

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Trečiadienio, spalio 21 d., vakarą Vilniaus rajone žuvo motociklu važiavęs paauglys. Paaiškėjo, kad jis neturėjo teisės vairuoti tokios kategorijos motociklo, bet to, važiavo galimai neįsijungęs šviesų. Savo pasivažinėjimais paauglys gerą pusmetį dalijosi „TikToke“.

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Liudininkė matė kūną

Pranešimo apie eismo įvykį kelyje Vilnius–Sudervė specialiosios tarnybos sulaukė maždaug 19 valandą. Tuo metu jau buvo tamsu, saulė nusileido apie 18 val.

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Kaip nurodė Bendrasis pagalbos centras (BPC), paskambino įvyko liudininkas.

„Pranešė pravažiuojantis, kuris tarnybų laukė vietoje. Nurodė, kad susidūrė automobilis ir motociklas, motociklininkas guli ant kelio. Daugiau informacijos nesuteikė“, – atsakė BPC vyriausioji specialistė Audronė Luneckienė.

(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus rajone žuvo paauglys mototociklininkas

Įvykį matė daugiau vairuotojų. Kai kurie dar spėjo išvysti jaunuolio kūną.

„Žinokite, labai sunku papasakoti, vaikinas gulėjo. Manęs kiti vairuotojai paprašė apsisukti, ką ir padariau, buvo apie 19 val., tamsu“, – naujienų portalui tv3.lt sako liudininkė (vardas redkacijai žinomas – red. past.).

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Policijos departamentas pranešė, kad automobilis „Audi Q5“, vairuojamas vyro (g. 1997 m.), išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu krosiniu motociklu kurį vairavo 2010 m. gimęs paauglys.

Jau paaiškėjo, kad „Audi“ vairuotojas buvo blaivus. „Audi“ važiavo šeima, automobilyje buvo ir mažų vaikų.

Paauglys pažeidė KET taisykles

Vairuotojas TV3 Žinių žurnalistui sakė, kad išvažiuodamas į pagrindinį kelią įdėmiai apsižvalgė, jis pamatė tik automobilio šviesas tolumoje. Vairuotojas spėja, kad pagrindiniu keliu važiavę motociklininkai nebuvo įsijungę šviesų.

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Anot vairuotojo, buvo du motociklai, su vienu jo vairuojamas „Audi“ susidūrė. Kitas motociklininkas po avarijos nuvažiavo: paspruko palikęs ant asfalto gulintį bičiulį. 

Atvažiavę medikai konstatavo, kad su automobiliu susidūręs motociklininkas nebegyvas. Automobiliu „Audi“ važiavę žmonės nenukentėjo.

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Smūgis į „Audi“ buvo labai smarkus: „Kawasaki“ lūžo į dalis, priekinė motociklo dalis įstrigo automobilio priekyje. Pirminiais duomenimis, motociklas neregistruotas, jis buvo be valstybinio numerio.

„Audi“ vairuotojui kiti vairuotojai esą pasakojo, kad prieš pat susidūrimą motociklininkai tamsoje važiavo ir ant vieno rato.

TV3 duomenimis, žuvęs motociklininkas jau anksčiau buvo pakliuvęs į Kelių policijos akiratį, tik kol kas neaišku, ar vaikiną pareigūnai buvo kada nors sulaikę, ar jis jau buvo baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

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Motociklą galėjo padėti įsigyti artimieji

Šalia užtverto kelio sutikti vairuotojai pasakojo, kad dieną ir pavakare apylinkėse matė krosiniais motociklais chuliganiškai važinėjančius jaunuolius, jie esą važiavo ir ant vieno rato. Kelyje į Sudervę ir gretimuose keliukuose, bekelėse, jie siautėjo nuolat.

„Šį vaiką matėme dažnai, jis važiuodavo savo motociklu labai ekstremaliai... Gaila. Liūdna“, – pasakoja liudininkė.

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Aiškėja, kad žuvęs 15-metis motociklininkas neturėjo teisės vairuoti motociklo. Visgi juo jis važinėjo maždaug pusmetį, kėlė į socialinius tinklus vaizdus, kaip važinėja ant vieno rato, kerta ištisinę liniją. Paskutinis vaizdo įrašas į „TikTok“ įkeltas spalio 1 d.

Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizduose ant to paties „Kawasaki“ motociklo žibintų nėra. Nėra ir valstybinio numerio, motociklas greičiausiai neregistruotas. 

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Vietos gyventojai kalba, kad 15-mečio tėvas yra žuvęs motociklo avarijoje. Motociklą paaugliui esą yra nupirkę artimieji – vieni davė pinigų, kiti padėjo įsigyti patį motociklą. 

Kelyje į Sudervę ir gretimuose keliukuose, bekelėse, jie siautėjo nuolat, dažnai važinėjo net ne dviese, o būriais. Vaikinas važiuodamas ant vieno rato yra ir apsivertęs, sužalojimų anksčiau, matyt, jis išvengė. 

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Pirminiais duomenimis, mažiausiai pusmetį sostinės pakraštyje siautėjęs paauglys policijai dar nebuvo įkliuvęs. Tačiau jis jau buvo žinomas policijai, greičiausiai pareigūnai yra matę socialiniuose tinkluose paviešintus vaizdo įrašus dar prieš šiurpią avariją. Juose tiek pažeidimų, dėl kurių vaikinas veikiausiai ilgai negalėtų net laikyti vairavimo egzamino. 

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Gyventojai pasakoja apie gatvės chuliganus

Gyventojai dėl kelių chuliganų skundžiasi dažnai – jų pasipiktinimus galima perskaityti ir socialiniuose tinkluose. Pasak gyventojų, kartais sostinės gatvėse jaunuoliai triukšmauja ir iki pat 3 val. nakties, o susirinkę vairuotojai specialiai garsiai gazuoja ar lenktyniauja tarpusavyje.

Dar vasarą naujienų portalui tv3.lt Vilniaus miesto savivaldybė nurodė, kad gyventojų skundų dėl pernelyg triukšmingų transporto priemonių šiltuoju metų laiku savivaldybė sulaukia kasmet.

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Savo ruožtu Vilniaus policija patvirtino, kad šiltuoju metų laikotarpiu išties dažniau gaunami pranešimai dėl triukšmingų transporto priemonių, agresyvaus vairavimo ir galimų nelegalių transporto priemonių vairuotojų susibūrimų, o tokie pranešimai gaunami būtent tamsiuoju paros metu.

Tiesa, kiek tokių pranešimų yra gaunama, policija nebuvo suskaičiavusi. Esą ir pranešimai pasitvirtina ne visuomet.

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Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų triukšmo valdymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį.

Už pirmą kartą padarytą pažeidimą gali būti skiriama bauda nuo 100 iki 600 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 500 iki 1000 eurų.

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