Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone telefoniniai sukčiai iš moters išviliojo 15 tūkst. eurų

2025-09-12 07:42 / šaltinis: BNS
2025-09-12 07:42

Vilniaus rajone telefoniniai sukčiai iš moters išviliojo 15 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Vilniaus rajone telefoniniai sukčiai iš moters išviliojo 15 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
0

Anot jo, ketvirtadienį popiet 1956 metais gimusi moteris kreipėsi į pareigūnus ir pranešė, kad dieną anksčiau jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba, prisistatė telekomunikacijos, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo minėtą pinigų sumą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų