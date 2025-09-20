Vilniaus rajone pavogti juvelyriniai dirbiniai, Kaune – įvairūs suvenyrai

Jo teigimu, Vilniaus rajone, Klonių kaime, vagystė įvykdyta išlaužus gyvenamojo namo duris.
Nuostolis nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tuo metu Kaune pareigūnams pranešta, kad nuo liepos 12 dienos iki rugpjūčio 31-osios, Kaune, M. Gimbutienės g., iš buto, sugadinus durų spynos cilindrą, buvo pavogti įvairūs suvenyrai, drabužiai bei 10 tūkst. eurų.
Nuostolis – 11 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!