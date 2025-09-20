Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone pavogti juvelyriniai dirbiniai, Kaune – įvairūs suvenyrai

2025-09-20 18:55 / šaltinis: BNS
2025-09-20 18:55

Vilniaus rajone pavogti juvelyriniai dirbiniai ir 21 tūkst. eurų, o Kaune – įvairūs suvenyrai ir 10 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Vilniaus rajone pavogti juvelyriniai dirbiniai ir 21 tūkst. eurų, o Kaune – įvairūs suvenyrai ir 10 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
0

Jo teigimu, Vilniaus rajone, Klonių kaime, vagystė įvykdyta išlaužus gyvenamojo namo duris.

Nuostolis nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tuo metu Kaune pareigūnams pranešta, kad nuo liepos 12 dienos iki rugpjūčio 31-osios, Kaune, M. Gimbutienės g., iš buto, sugadinus durų spynos cilindrą, buvo pavogti įvairūs suvenyrai, drabužiai bei 10 tūkst. eurų.

Nuostolis – 11 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų