TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus policija per vieną dieną pradėjo šešis tyrimus dėl telefoninio sukčiavimo

2025-10-02 13:01 / šaltinis: BNS
2025-10-02 13:01

Per vieną dieną Vilniaus apskrities policija pradėjo šešis ikiteisminius tyrimus dėl telefoninio sukčiavimo.

Sukčiai (tv3.lt portalo nuotrauka)

Per vieną dieną Vilniaus apskrities policija pradėjo šešis ikiteisminius tyrimus dėl telefoninio sukčiavimo.

Kaip ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija, spalio 1 dieną gautas įmonės atstovo pranešimas, kad rugsėjo 3–4 dienomis nenustatytiems asmenims įsiterpus į jų ir kitos bendrovės tarpusavio susirašinėjimą elektroniniu paštu bei pateikus klaidingus duomenis apie neva pasikeitusius banko rekvizitus, apgaule išviliota 22 tūkst. 316 eurų.  

1948 metais gimusi moteris pranešė, kad rugsėjo 29 dieną Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę ir iš sąskaitos išgrynino 13 tūkst. 900 eurų.  

1957 metais gimusi vilnietė pranešė, kad rugsėjo 29 dieną jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę Mokesčių inspekcijos ir banko atstovais, apgaule išviliojo 8600 eurų.  

1976 metais gimusi moteris pranešė, kad rugsėjo 30 dieną jai paskambino nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 3300 eurų.  

Tuo metu 1963 metais gimusi moteris pranešė, kad rugsėjo 30 dieną jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 5600 eurų.  

Vilniaus apskrities policijai moteris, gimusi 1947 metais, pranešė, kad rugsėjo 30 ir spalio 1 dienomis jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 3800 eurų. 

