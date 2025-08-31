Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus kviečia teikti kandidatus metų mokytojo apdovanojimams

2025-08-31 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 14:20

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus sostinės metų mokytojo apdovanojimams, kurie bus įteikti spalio mėnesį, mokytojų dienos proga.

Valstybinis brandos egzaminas BNS Foto

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus sostinės metų mokytojo apdovanojimams, kurie bus įteikti spalio mėnesį, mokytojų dienos proga.

0

„Jų pasišventimas, vertybės, profesionalumas lemia šalies ekonomiką, kultūrą, demokratijos būklę. Metų mokytojo vardas yra miestiečių įvertinimo už sunkų mokytojo darbą ir indėlį visam jaunųjų vilniečių gyvenimui simbolis“, – pranešime cituojamas Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad iš visų siūlomų kandidatų savivaldybė atrinks dešimt miesto mokytojų ir du mokyklų vadovus, kuriems bus įteikti tūkstančio eurų vertės dovanų čekiai.

Kandidatus metų mokytojo nominacijai gali siūlyti moksleiviai ir jų tėvai, taip pat šių organizacijos, ugdymo įstaigų vadovai bei mokytojai, miesto tarybos nariai, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai. Savivaldybė siūlymus priims iki rugsėjo 15 d.

Pernai metų mokytojo apdovanojimui buvo nominuoti 94 pedagogai.

