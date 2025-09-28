Vilkaviškio rajone susidūrė du mopedai: vairuotojai nukentėjo

Skelbiama, jog šeštadienį apie 14.24 val. Vilkaviškio rajone, Paežerių kaime važiuodami ta pačia kryptimi susidūrė 2010 m. gimusio blaivaus vyro vairuojamas mopedas „Derbi“ ir 2009 m. gimusio blaivaus vyro vairuojamas mopedas „Derbi“.
Po eismo įvykio abu vairuotojai pristatyti į gydymo įstaigas. Transporto priemonės išgabentos į saugojimo aikštelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
