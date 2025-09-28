Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilkaviškio rajone susidūrė du mopedai: vairuotojai nukentėjo

2025-09-28 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 10:16

Vilkaviškio rajone susidūrus dviems mopedams, nukentėjo jų vairuotojai, praneša Marijampolės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

Motociklas Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Motociklas Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr. 

0

Skelbiama, jog šeštadienį apie 14.24 val. Vilkaviškio rajone, Paežerių kaime važiuodami ta pačia kryptimi susidūrė 2010 m. gimusio blaivaus vyro vairuojamas mopedas „Derbi“ ir 2009 m. gimusio blaivaus vyro vairuojamas mopedas „Derbi“. 

Po eismo įvykio abu vairuotojai pristatyti į gydymo įstaigas. Transporto priemonės išgabentos į saugojimo aikštelę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. 

