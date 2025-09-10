Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga: Seimo „valstiečiai“ turėtų palaikyti apkaltą Paluckui

2025-09-10 08:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 08:52

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga tikina, jog Seimo „valstiečiai“ veikiausiai bus nuoseklūs ir balsuos už apkaltą buvusiam premjerui Gintautui Paluckui. 

Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga tikina, jog Seimo „valstiečiai" veikiausiai bus nuoseklūs ir balsuos už apkaltą buvusiam premjerui Gintautui Paluckui. 

5

„Čia buvo mūsų pačių idėją ir siūlymas, tuo metu dar būnant opozicijoje ir ieškant sprendimų, ką daryti, matant, kad premjeras įsivėlė į tokias istorijas, kurios jau nebeleidžia Vyriausybei dirbti savo darbo“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė A. Veryga. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tuomet mūsų siūlymas ir buvo tokiu būdu bandyti spręsti situaciją. Iš dalies ji išsisprendė – premjeras pasitraukė iš savo pozicijos. Mes su kolegomis frakcijoje dar neturėjome diskusijos, kaip jie planuotų elgtis (…), bet spėčiau, kad išliks nuoseklūs (…). (Jie – ELTA) turėtų palaikyti tą savo siūlymą, kurį kažkada patys teikė“, – pridūrė jis. 

Kaip skelbta anksčiau, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.

Tuo metu vadovavimą socialdemokratams perėmęs Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad G. Paluckas gali trauktis iš politikos. Pasak jo, G. Paluckas galėtų priimti sprendimą iki Seimo rudens sesijos. Tiesa, pats G. Paluckas apie tai kol kas nėra užsiminęs. 

Nepaisant G. Palucko atsistatydinimo iš premjero pareigų, Seime gimė iniciatyva surengti politikui apkaltą – rugpjūčio pabaigoje opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.

gana apsimetinėt
gana apsimetinėt
2025-09-10 09:06
oi ir tamsta apsimetėlis,priėjot prie lovio,gavot Norkienei postą,Grikšui-ministro,ir ką jau jūs,dėkingi esat kam?kaip jums atrodo? tik ir laukėt,kol Paluckas išsinešdins,ir svajojot apie vietikę prie lovio.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
