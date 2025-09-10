Veryga: Seimo „valstiečiai“ turėtų palaikyti apkaltą Paluckui

„Čia buvo mūsų pačių idėją ir siūlymas, tuo metu dar būnant opozicijoje ir ieškant sprendimų, ką daryti, matant, kad premjeras įsivėlė į tokias istorijas, kurios jau nebeleidžia Vyriausybei dirbti savo darbo“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė A. Veryga.
„Tuomet mūsų siūlymas ir buvo tokiu būdu bandyti spręsti situaciją. Iš dalies ji išsisprendė – premjeras pasitraukė iš savo pozicijos. Mes su kolegomis frakcijoje dar neturėjome diskusijos, kaip jie planuotų elgtis (…), bet spėčiau, kad išliks nuoseklūs (…). (Jie – ELTA) turėtų palaikyti tą savo siūlymą, kurį kažkada patys teikė“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
Tuo metu vadovavimą socialdemokratams perėmęs Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad G. Paluckas gali trauktis iš politikos. Pasak jo, G. Paluckas galėtų priimti sprendimą iki Seimo rudens sesijos. Tiesa, pats G. Paluckas apie tai kol kas nėra užsiminęs.
Nepaisant G. Palucko atsistatydinimo iš premjero pareigų, Seime gimė iniciatyva surengti politikui apkaltą – rugpjūčio pabaigoje opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.
