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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vertina siūlymą stiprinti pagalbos sistemą nukentėjusiems nuo smurto: rado spragų

2026-10-04 12:11 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 12:11
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Teisingumo ministerijai siūlant keisti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo finansavimo ir procedūrų tvarką, Finansų ministerija šiuo metu atlieka galutinį vertinimą – ankstesniame pasiūlyme esą pritrūko „saugiklių“, užtikrinančių efektyvų fondo veikimą.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Teisingumo ministerijai siūlant keisti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo finansavimo ir procedūrų tvarką, Finansų ministerija šiuo metu atlieka galutinį vertinimą – ankstesniame pasiūlyme esą pritrūko „saugiklių“, užtikrinančių efektyvų fondo veikimą.

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„Mes parengėme taisykles, kur matome, kad iš tikrųjų žalos atlyginimo fondas gali būti panaudotas efektyviau, mažiau biurokratizmo būtent nukentėjusioms aukoms – kad būtų lengviau pateikti tą formą – ir taip pat didinti (kompensacijų – ELTA) sumą“, – Eltai sakė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. 

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Anot jos, ministerijos rengiamame siūlyme „dedami paskutiniai akcentai“.  

„Buvo pristatyta kartu su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bendrame susitikime, kaip iš finansinių sprendimų pusės kitaip sudėlioti patį finansavimo mechanizmą. Mes labai tikimės, kad jau dabar Finansų ministerija pritars mūsų siekiui“, – teigė ji. 

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Finansų ministerija įžvelgė rizikų fondo tvarumui

Finansų ministerija komentavo, kad Teisingumo ministerijos siūlomos įstatymo pataisos tebėra vertinamos. Kaip teigiama, pirminiame Teisingumo ministerijos pasiūlyme trūko „saugiklių“, užtikrinančių tvarų ir efektyvų fondo veikimą. 

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„Nagrinėjant Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo pakeitimo projektą Finansų ministerija pasigedo nuostatų ir saugiklių, kurie užtikrintų proporcingą ir efektyvų fondo lėšų paskirstymą įstatyme jau numatytiems ir naujai siūlomiems tikslams, todėl Finansų ministerija įžvelgė pateiktame projekte riziką fondo tvarumui“, – komentare Eltai nurodė Finansų ministerija. 

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„Darbo tvarka pateikus Finansų ministerijos įžvalgas, Teisingumo ministerija patikslino įstatymo projekto nuostatas, t. y. numatė tam tikrus saugiklius, kurie mažintų prieš tai mūsų įvardytą riziką. Įvertinę šiuos saugiklius, pateiksime galutinę Finansų ministerijos poziciją“, – pabrėžiama atsakyme. 

Ministerija taip pat pažymėjo, jog šiuo metu veikiančio Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo administravimui valstybė kasmet skiria 100 tūkst. eurų. 

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„Žalos kompensavimui – išmokoms nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų – naudojamos iš nusikaltėlių surinktos lėšos (apie 700 tūkst. eurų per metus)“, – teigiama ministerijos atsiųstame komentare Eltai. 

Siūlo finansuoti antrinę teisinę pagalbą nukentėjusiesiems

Kaip skelbta, Teisingumo ministerija pateikė Vyriausybei siūlymus stiprinti valstybės pagalbos sistemą nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims. Pakeitimais siūloma didinti kompensacijas už neturtinę žalą, leisti sukauptas Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo lėšas naudoti antrinei teisinei pagalbai bei specializuotiems advokatų mokymams.

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Pasak ministerijos, fondo pajamos 2020–2025 metais išaugo daugiau nei keturis kartus – nuo maždaug 0,95 mln. iki 4 mln. eurų. 2025 metų pabaigoje fonde buvo sukaupta apie 3,7 mln. eurų nepanaudotų lėšų. 

Institucija pažymi, kad siūlomiems pakeitimams bus naudojamos šios lėšos, todėl papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.

Kai smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata arba nusikaltimu padaroma žala nepilnamečiui, maksimali kompensacija būtų didinama iki 8 140 eurų, o kai smurtiniu nusikaltimu nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, maksimali kompensacija didėtų iki 4 440 eurų.

Taip pat siūloma iš fondo finansuoti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančių advokatų specialiuosius mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Teisingumo ministerija pažymi, kad didelis dėmesys būtų skiriamas advokatų pasirengimui atstovauti nepilnamečiams, seksualinių nusikaltimų ir kitoms specialių apsaugos poreikių turinčioms aukoms.

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