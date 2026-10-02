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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Švedijos šaldymo įrangos prekybos milžinei leista įsigyti Lietuvos „Refra“

2026-10-02 17:37 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 17:37
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Vienai didžiausių šaldymo įrangos didmenininkių pasaulyje Švedijos bendrovei „Beijer Ref“ leista įsigyti 90 proc. Lietuvos tokios pat įrangos gamintojos „Refra“ akcijų.

Lietuvos konkurencijos taryba (BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Vienai didžiausių šaldymo įrangos didmenininkių pasaulyje Švedijos bendrovei „Beijer Ref“ leista įsigyti 90 proc. Lietuvos tokios pat įrangos gamintojos „Refra“ akcijų.

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Konkurencijos taryba pranešė davusi leidimą Švedijos bendrovei įgyti vienvaldę Lietuvos įmonės kontrolę.

„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – pranešė taryba.

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Kaip rašė BNS, technologijomis grindžiama prekybos grupė „Beijer Ref“ yra viena didžiausių šaldymo įrangos didmenininkių pasaulyje, veikianti 45-iose Europos šalyse, Šiaurės Amerikoje, Afrikoje, Azijoje ir Okeanijoje, jos akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Stokholmo biržoje.

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Apie Švedijos įmonės ketinimą įsigyti „Refrą“ skelbta dar rugpjūčio pabaigoje.

Gavo beveik 44 mln. eurų

Įmonė pernai gavo 43,9 mln. eurų pajamų – 37,2 proc. daugiau nei užpernai (32 mln. eurų), ji uždirbo 7,3 mln. eurų grynojo pelno – 69,8 proc. daugiau (4,3 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita, pateikta Registrų centrui.

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Joje dirba 266 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys. 100 proc. įmonės akcijų valdo trys fiziniai asmenys, rodo Registrų centro duomenys.

„Beijer Ref“ pajamos pernai siekė 37 mlrd. švediškų kronų (šios dienos kursu – apie 3,33 mlrd. eurų) ir buvo 4 proc. didesnės nei užpernai (35,6 mlrd. kronų arba 3,21 mlrd. eurų), ji uždirbo 2,4 mlrd. kronų (apie 220 mln. eurų) grynojo pelno, o atmetus palyginimui įtakos turinčius veiksnius – 9 proc. daugiau (2,2 mlrd. kronų arba 200 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita.

Malmėje įsikūrusi „Beijer Ref“ turi apie 7 tūkst. darbuotojų ir daugiau nei 150 antrinių įmonių, ji aptarnauja daugiau nei 200 tūkst. klientų.

Jos Lietuvoje valdomoje 24 metus veikiančioje įmonėje „Beijer Ref Lithuania“ dirba 11 žmonių, rodo „Sodros“ duomenys.

indeliai.lt

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