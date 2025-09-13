Velniškas greitis Lietuvos keliuose – netolima ateitis? Čekijos eksperimentas gali tai paversti realybe

Pasak ekspertų, norint rimtai galvoti apie 150 kilometrų per valandą, pirmiausia reikia sutvarkyti Lietuvos kelius.
Čekija vykdo eksperimentą – keliose automagistralių atkarpose padidino maksimalų leistiną greitį – nuo 130 km/val iki 150 km/val. Pirmoji atkarpa – D3 greitkelio ruožas tarp Taboro ir Česki Budėjovicų. Eksperimentas vyksta jau 4 mėnesius, nuo šių metų birželio.
„Spalio mėnesį turime Europos kelių policijos tinklo pasitarimą, čekai pristatys eksperimentą, ir žiūrėsim, kokie pliusai, kokie minusai“, – apie eksperimentą prasitarė policijos atstovas Vytautas Grašys.
Lietuvoje važiuojantiesiems automagistralėmis leistinas greitis nuo balandžio iki spalio pabaigos yra iki 130 km/val. Žiemą – 110 km/val. Diskusijos kol kas kyla būtent apie tai, kad žiemą 110 km/val. maksimalų leistiną greitį kai kuriuose kelio ruožuose būtų galima pakelti iki 130 km/val.
„Mūsų informacinės sistemos įdiegtos į kelių infrastruktūrą, tiek ir meteorologiniai duomenys, kuriuos matome žiemą, leidžia šiuos klausimus svarstyti iš naujo. Būtent galime svarstyti, kad kai kuriomis savaitės dienomis šis greitis gal per mažas“, – situaciją trumpai pristatė Susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
Lietuvos keliuose jau taip važiuojama
Kalbant apie 150 km/val. leistino greičio didinimą – tautiečių nuomonės išsiskyrė. Vieni sakė, kad leistino greičio ribos didinti nereikia, kitiems gi, priešingai, toks pokytis patiktų:
„Reiktų, bet pradžioj reiktų suremontuoti magistrales, ir tada 150 būtų liuks.“
„Nu čia mėgsta paskraidyt žmonės, ir aš kartais mėgstu. <...> Vargu ar kažką išloštume, bet nebūčiau prieš, jei geras kelias.“
„Galima pritarti. <...> Man atrodo, kai važiuoji, 130 neužtenka, jei geras naujas kelias, malonu būtų 150 važiuot, ir daug kas važiuoja.“
„Manau, kad 130 užtenka, o žiema išvis slidoka pas mus. <...> Nėra pas mus tokių magistralių – 3 eismo juostos jei būtų – prašau.“
Saugaus eismo ekspertas Vitoldas Milius pritarė apklaustiems žmonėms, sakydamas, jog „nereikia būt nei mokslininku, nei kuo“ – daug vairuotojų jau dabar važiuoja viršydami naujai siūlomą greitį. Pasak jo, didesni greičiu lekiantys automobiliai – tiek ir malonesnis, tiek ir laiko prasme – naudingesnis dalykas.
„Vokietijoje yra neribojamo greičio tam tikrų atkarpų, kur išvis gali važiuoti tiek, kiek gali“, – apie padėtį Centrinės Europos valstybėje sakė ekspertas.
Dabartinė kelių situacija – apverktina
Bet greičiau – geriau yra tik tuomet, kai keliai yra labai kokybiški. Saugaus eismo ekspertas V. Milius nepabijojo pakomentuoti esamą Lietuvos automagistralių būklę.
„Lietuvos kelių būklė yra dramatiškai skirtinga – viena kelio atkarpa gali būti labai gera, ir to paties kelio atkarpa gali būti labai prasta. Dėl to, sakyti, kad tame kelyje galima padaryti 150 km/val limitą – negalima, nes kai kur atrodo, kad važiuoji per arimą“, – ką galvoja išdėstė jis.
Miliui pritarė ir Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys. Jis pabrėžia ir tai, kad jei tokį pokyti Lietuvoje ir svarstytų – ekspertai turėtų sukurti ir naują kelių ženklų tvarką.
„Galime diskutuoti, kad atsiradus kintamiems kelio ženklams, kurie leistų greičiau važiuoti, bet ir atitinkamomis oro sąlygomis leistų net mažinti kelio greiti, tai tikrai policija aktyviai dalyvaus diskusijose, – iš savo pusės apžvelgė policijos atstovas.
„Lietuvoje yra suskaičiuota, kad per metus reikėtų 1,2 mlrd. Tai, akivaizdu, per pastaruosius 15 metų ši suma toli gražu nesiekė tos reikiamos“, – apie finansinę situaciją kalbėjo Susisiekimo viceministras.
Per 2026-2027 metus Susisiekimo ministerija Lietuvos kelių gerinimui žada skirti 1 mlrd. eurų.
