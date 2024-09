Vasara nustebino kaip reikiant – štai kur perkūnai ir žaibai trankėsi labiausiai

Lietuvos Hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalino įdomia statistika – nurodė, kur per pastaruosius mėnesius žaibavo daugiausiai, o kur mažiausiai. Be to, anot jų, apskritai per pastaruosius 4 mėnesius daugiausiai žaibavo liepos mėnesį.