Sakartvele žaibas trenkė į rusų turistą

Incidentas įvyko viename iš garsiausių Sakartvelo vietų – Batumio paplūdimyje.

32-erių vyras su draugais leido laiką ant molo, filmavo vaizdo įrašą socialiniams tinklams. Netikėtai į jį trenkė žaibas, vyras nugriuvo ant žemės.

Greitoji pagalba skubiai išvežė nukentėjusįjį, jam nustatyti pilvo, nugaros ir kojų nudegimai. Dabar jis yra ligoninėje.

