TV3 naujienos Lietuva Aktualijos

„Vardan Lietuvos“ pareiškė: nebegalime dirbti su „Nemuno aušra“ – tai buvo klaida

2025-08-13 18:00 / šaltinis: BNS
2025-08-13 18:00

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ trečiadienį pareiškė nebegalinti dirbti su „Nemuno aušra“.

Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ trečiadienį pareiškė nebegalinti dirbti su „Nemuno aušra“.

25

Tokią poziciją politinė jėga išsakė socialdemokratams su demokratais, „aušriečiais“ ir „valstiečiais“ derantis dėl naujos koalicijos, iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui.

„Nebegalime dirbti drauge su partija, kuri politinį kapitalą krovėsi antisemitiniais pasisakymais, skleisdama sąmokslo teorijas, atvirai meluodama ir gyventojams pateikdama iškraipytus faktus, skaičius ir niekuo neparemtas nuomones“, – rašoma trečiadienį partijos paskelbtame įraše socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Demokratai dar kartą pabrėžė, kad pernai rudenį jų ir socialdemokratų sudaryta koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida.

„Kadencijos pradžioje vylėmės, kad keliami skandalai buvo rinkiminė strategija ir rinkimams pasibaigus pavyks susitelkti į laukiančius darbus, o populizmą palikti praeityje. Deja, šios viltys nepasiteisino, – teigiama įraše. – Iš savo klaidų mes mokomės ir jų nekartojame.“

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis iki šiol nebuvo aiškiai įvardijęs, ar partija liktų naujojoje koalicijoje su „Nemuno aušra“.

„Šios partijos pasirinkta retorika ne tik klaidina visuomenę, bet ir skatina nepasitikėjimą demokratija, jos institucijomis, valstybe. Sąmoningai pasirinkta priešinimo, oponentų puolimo, nepasitikėjimo kurstymo taktika ilgainiui griauna pilietinės visuomenės pamatus, o to negalime toleruoti“, – nurodo demokratai.

„Dabar labiau nei bet kada, negalime sau leisti, kad valdžioje būtų jėgos, kurių politinė strategija paremta institucijų, tokių kaip prokuratūra, policija, specialiosios tarnybos, menkinimu“, – rašo jie.

Politinė jėga tvirtina, kad demokratinė valstybė privalo saugoti „savo reputaciją ir vertybinį stuburą“.

Įraše ji taip pat priminė, kad „aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Valstybės saugumo departamentas rekomendavo nesuteikti leidimo dirbti su slapta informacija, o Specialiųjų tyrimų tarnyba yra pradėjusi tyrimą dėl galimo neteisėto partijos finansavimo.

BNS rašė, kad anksčiau trečiadienį savo pozicijas dėl galimo darbo kartu išsakė ir „Nemuno aušra“, netiesiogiai pavadinusi demokratus skaldančia jėga.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LSDP susitiko su „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Po susitikimo su „valstiečiais“ Olekas pasakė, kada tikėtis sprendimo dėl koalicijos (41)
Demokratų „Vardan Lietuvos“ valdyba iškėlė sąlygas galimiems koalicijos partneriams: LVŽS neatitinka šių lūkesčių (nuotr. Elta)
Naujos valdžios dėlionės: abipusės nemeilės, tvaikas ir naujokų vilionė (59)
Demokratų „Vardan Lietuvos“ valdyba iškėlė sąlygas galimiems koalicijos partneriams: LVŽS neatitinka šių lūkesčių (nuotr. Elta)
Prieš lemtingą susitikimą – nutekėję vidiniai svarstymai: ar demokratai pasitrauks iš koalicijos? (51)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pensininkas
Pensininkas
2025-08-13 18:22
Ignicio vagie dink visiems is akiu ir netrukdyk vyriausybei dirbti. Vienu zodziu didesnio isdaviko ir afefisto Lietuvoje nera.
Atsakyti
Jis gi buvo susitikęs su Klausu Swab'u.
Jis gi buvo susitikęs su Klausu Swab'u.
2025-08-13 18:06
Tai toks nedirba Lietuvos labui, pasaulinės naujos tvarkos organizacijai!!!

Kažkada labai palaikiau Skvernelį, o dabar labai gala, kad jis tapo išverstaskūris...
Atsakyti
Danielius
Danielius
2025-08-13 18:24
Skvernelus sužinojo kad socdemai jį meta iš koalicijos ir dabar milicininkas bando parodyti kad čia ne jį išmetė o tai jis pats didvyriškai nusprendė vardan demokratijos ir vardan Lietuvos išeiti iš daugumos. Planas neblogas, močiutėms 75+ patiks
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
