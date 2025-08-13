„Nemuno aušros“ parlamentarai: skaldytojams reikia likti koalicijoje, nes opozicijoje jų laukia užmarštis

„Gal įvyks stebuklas ir socialdemokratai sulipdys tvarią ir darnią koaliciją iš tų, kurie skaldo ir manipuliuoja? Šiems skaldytojams iš tiesų labai reikia likti valdančiojoje koalicijoje, nes opozicijoje jų laukia tyli užmarštis. Jiems nieko kito nelieka kaip skleisti pramanus apie skylančią mūsų frakciją ar mūsų narių perėjimą po kitos partijos skvernu“, – rašoma „aušriečių“ frakcijos kreipimesi, pasidalintame socialiniame tinkle „Facebook“.
Nors tiesiogiai „aušriečių“ nariai neįvardija, ką laiko skaldytojais, politikai netiesiogiai užsimena apie Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, pareiškusią, jog tolimesnis darbas koalicijoje su „Nemuno aušra“ būtų didelė problema.
„Kažkas sako negalintys dirbti su „Nemuno aušra“ ir įvardija kelias baisias priežastis, kurių iš tiesų nėra ir kurios kažkodėl nesutrukdė dirbti kone 9 mėnesius. Apie mus kalbėjo, kad esame blogis, tačiau šiandien jau turime ir darbų rezultatų po biudžeto patvirtinimo ir pavasario Seimo sesijos“, – nurodo parlamentarai.
Seimo nariai paaiškina, kodėl pernai lapkritį sutiko su koalicijos sprendimu Seimo pirmininko postą deleguoti mažiausiems partneriams – Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“.
„Dėl šventos ramybės užleidome kelias svarbias pozicijas mažesniems, nes panašu, kad jiems labai norėjosi daugiau galios, nei suteikė tauta. Pasirodo, galią galima naudoti ir skaldymui. Mes savo galią naudojame Lietuvai naudingiems darbams“, – kritiškai atsiliepė jie.
„Nemuno aušros“ atstovai taip pat pastebėjo, jog kilus ekspremjero Gintauto Palucko krizei, jie nesinaudojo susiklosčiusia situacija savo naudai.
„Triukšmas ir chaosas labiausiai buvo naudingi politiniams oponentams, kurių, pasirodo, yra ir šioje politinių barikadų pusėje“, – užuominomis prakalbę teigė „aušriečių“ parlamentarai.
„Nemuno aušra“ yra vieninga partija ir darni Seimo frakcija. Pagal Seimo narių skaičių ir vieningą darbą esame stiprioji koalicijos grandis. Svarbiausias mūsų politinis tikslas buvo ir liko – dirbti Lietuvai ir jos žmonėms, tesėti duotus pažadus. Tikime, kad ir toliau bus vykdomi Lietuvai svarbūs darbai“, – apibendrino politikai.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Tiesa, G. Paluckui, o kartu su juo ir visam Ministrų kabinetui atsistatydinus, iškilo būtinybė ne tik surasti naują Vyriausybės vadovą, bet ir išspręsti koalicijos klausimą.
Valdančiąją daugumą po Seimo rinkimų subūrusiems socialdemokratams teks apsispręsti, ar tęsti darbą su ankstesniais koalicijos partneriais – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei „Nemuno aušra“, ar keisti kai kuriuos valdančiosios daugumos narius.
Pastarosiomis dienomis vyko socialdemokratų, „aušriečių“ bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ derybinių grupių susitikimai. Susitikimo su socialdemokratai metu „Nemuno aušros“ atstovai sakė esantys pasiruošę tęsti darbą valdančiojoje daugumoje. Tuo metu demokratai socialdemokratams leido suprasti, jog nėra linkę toliau dirbti koalicijoje su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“.
Savo ruožtu socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius po susitikimu su abiejų koalicijos partnerių atstovais pareiškė, jog nori susitikti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. M. Sinkevičius neslėpė, jog šios partijos atstovų dalyvavimas koalicijoje yra galimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!