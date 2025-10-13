Valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys ketvirtadienį

Tai Eltai pirmadienį nurodė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Vyriausybės posėdis, kuriame bus svarstomas biudžeto klausimas, perkeliamas į ketvirtadienį. Tai padaryta siekiant kokybiškai išpildyti dar likusias technines detales prieš pateikiant projektą“, – teigė jis.
Pagal įstatymą, valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas likus ne mažiau nei 75 kalendorinėms dienoms iki biudžetinių metų pabaigos – šis terminas baigiasi spalio 17 d., penktadienį.
Projektas parlamentui gali būti teikiamas tik po to, kai jam pritars Vyriausybė.
Ateinančio laikotarpio biudžete numatoma didinti gynybos finansavimą – jam planuojama skirti 5,2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
Biudžeto deficitas turės neviršyti 3 proc. BVP, valstybės skola – 60 proc. BVP, išlaidos negalės viršyti 5,2 proc. BVP.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad valstybės skola kitais metais, tikėtina, augs ir viršys 40 proc. BVP.
Kitais metas planuojama apie 12 proc. didinti vidutinę senatvės pensiją, didinti pareiginį bazinės algos dydį, dėl kurio didės atlyginimai valstybės tarnautojams, taip pat kelti minimalią mėnesinę algą (MMA).
Biudžeto projektas po pateikimo Seime svarstomas dviem stadijomis.
