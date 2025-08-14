Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Valstiečiai“ apsisprendė: socialdemokratams pakvietus, derėtųsi dėl dalyvavimo koalicijoje

2025-08-14 16:55 / šaltinis: BNS
2025-08-14 16:55

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba ketvirtadienį nusprendė, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) pakvietus, sudarytų derybinę grupę dėl dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje.

Kandidato į prezidentus Aurelijaus Verygos rinkimų programos ir komandos pristatymas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba ketvirtadienį nusprendė, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) pakvietus, sudarytų derybinę grupę dėl dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje.

Tai feisbuke pranešė „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga po nuotoliu vykusio LVŽS tarybos posėdžio.

„LVŽS taryba bendru sutarimu priėmė sprendimą, kad jei sekmadienį LSDP taryba priimtų sprendimą kviesti LVŽS formuoti valdančiąją daugumą, LVŽS formuotų derybinę grupę ir dalyvautų derybose“, – rašė A. Veryga.

Anot jo, taryba taip pat įgaliojo valdybą formuoti derybinę grupę, įtraukti frakciją ir suformuoti derybines pozicijas, jei prasidėtų derybinis procesas.

LVŽS frakcijoje Seime dirba kartu su trimis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais ir kartu su „valstiečiais“ rinkimuose dalyvavusiais Ignu Vėgele ir Rimu Jonu Jankūnu.

Sprendimą dėl koalicijos LSDP taryba turėtų priimti sekmadienį.

BNS rašė, kad derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ pabrėžia, kad pernai rudenį jų ir socialdemokratų sudaryta koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida ir jie nebegali dirbti su šia politine jėga.

Tuo metu „Nemuno aušra“ netiesiogiai pavadino demokratus skaldančia jėga, o partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius BNS teigė, kad LSDP dabar turi pasirinkti, su kuo tęsti darbą – demokratais ar „aušriečiais“.

Savo ruožtu A. Veryga trečiadienį sakė iš socialdemokratų išgirdęs, jog valdančiąją daugumą formuojanti politinė jėga matytų koalicijoje ir „valstiečius“, o pati LVŽS neturi raudonųjų linijų, su kuriomis partijomis norėtų ar nenorėtų dirbti koalicijoje.

