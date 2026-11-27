„Gali būti įspūdingos sumos sutaupytos – nuo dešimtadalio ir galimai daugiau. Tikrai manau, kad gali būti ženklūs pinigai, kurie mums padės mums grįžti prie fiskalinės drausmės įsipareigojimų“, – LRT televizijai penktadienį sakė finansų ministras.
Vyriausybės posėdyje penktadienį pritarta įpareigoti ministerijas atlikti joms pavaldžių įstaigų funkcijų peržiūrą.
Ministerijos ir Turto bankas iki kitų metų vasario 15 d. turės pateikti konkrečius veiksmų planus, kaip būtų galima sutaupyti ne mažiau kaip 10 proc. valstybės biudžeto lėšų.
Vyriausybės kanceliarijos sudaryta darbo grupė, įvertinusi pasiūlymus, iki kitų metų kovo 31 d. turės parengti bendrą priemonių planą.
Taip Vyriausybė siekia užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2034 m. valdžios sektoriaus deficitas neviršytų nustatyto 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) dydžio.
Būdų sutaupyti ieškoma Vyriausybei patvirtinus pakoreguotą kitų metų biudžeto projektą, kuriame išlaidos, lyginant su pirminiu, auga 66,9 mln. eurų.
Biudžeto deficitas projekte, kurį kitą savaitę svarstys Seimas, siekia 3,9 proc. BVP ir yra 0,1 proc. punkto didesnis, valstybės sektoriaus skola išlieka tokiame pačiame lygyje ir sudaro 48,2 proc. BVP.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP
Koreguotame biudžeto projekte įvairioms reikmėms papildomai numatyta 140,2 mln. eurų, didžioji šių lėšų dalis – 100 mln. eurų – skiriami Energetikos ir Susisiekimo ministerijų projektams, tam bus kreipiamasi į Europos Komisiją (EK) dėl nukrypti leidžiančios išlygos taikymo srities praplėtimo Lietuvai (NEC+).
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.