Valdančiųjų darbo grupė siūlys naikinti kai kurias mokesčių lengvatas

Posėdyje kalbėta ir apie gyventojų pajamų mokesčio (GPM) bei pridėtinės vertės mokesčio (PVM) galimas korekcijas, automobilių mokesčius, tačiau politikai kol kas neatskleidžia konkrečių pasiūlymų.
Socialdemokratas Algirdas Sysas patvirtino, kad grupė diskutavo apie įvairių mokesčių lengvatų galimą naikinimą arba korekciją.
„Dalies lengvatinių tarifų diskusija, daugiausiai kurios yra lengvatos, įvairios, įvairiose srityse: tiek akcizų, tiek pelno srity, tiek gyventojų pajamų mokesčio. Plati sfera visa“, – žurnalistams po darbo grupės posėdžio sakė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas.
Tuo metu Demokratas Tomas Tomilinas teigė, jog valdančiųjų koalicinei tarybai bus siūloma koreguoti penkių mokesčių lengvatas.
„Iš tų lengvatų vadinamų, kur 3,68 mlrd. eurų (nesurenkamų pajamų – BNS) yra, tai paskaičiavau, kad penkias padėsim ant stalo pirmininkams (partijų, sudarančių valdančiąja koaliciją – BNS) ir žiūrėsim. Dabar aš jų tikrai nevardinsiu, nes gali būti, kad nė vienos nepriimsime, o gali būt, kad kelias priimsime. Dėl dėl to tikrai ten yra sumos nuo 100 mln. eurų iki kelių šimtų milijonų, tai tai labai rimtos lengvatos. Jas taip pat reikia peržiūrėt, įvertinti ir ir reguliariai tas lengvatas permąstyti. Jos turi turėt socialinę funkciją“, – kalbėjo T. Tomilinas.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovė Aušrinė Norkienė sakė, jog darbo grupėje kalbėta apie PVM lengvatos vaistams ir kitų lengvatų galimas korekcijas.
„Apie tai diskutavome ir, kaip jūs sakote, tas procentas, jisai koks galėtų judėti ir kiek tai generuotų pajamų, tas lenteles pateiksime rytoj. Mūsų darbas buvo labiau techninis – suskaičiuoti, įvertinti ir pateikti modelius kažkokius rytoj koalicinei tarybai dėl apsisprendimo“, – žurnalistams sakė politikė.
Pasak A. Syso, kalbėta ir apie GPM bei PVM galimas korekcijas, tačiau konkrečių pasiūlymų jis neatskleidė.
„Mes norėjom matyt, kiek tai finansiškai gali būti. Politinis sprendimas bus priimtas rytoj: ar eisim vienu keliu, ar kitu, nes vėlgi noriu priminti, kad mokesčių pakeitimams reikalingas dar terminas: vienais atvejais pusė metų, kitais net metus. Net jeigu mes kažką priimtume ir keistume, tai kitais metais į pajamas neįsiskaitys. Tai yra tiktai dar kitų metų (2028 metų – BNS) galimas rezultatas. Todėl norima politiškai susitarti ir tada ištransliuoti, o ne transliuoti tą, ko nebus“, – aiškino politikas.
„Mokestiniai visi nauji mokesčiai įsigalioja ne anksčiau kaip per pusmetį, o kai kurie netgi per metus, nes, pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokestis neskaičiuojamas per vidurį“, – pridūrė jis.
T. Tomilinas abejoja, ar valdantiesiems priėmus sprendimus dėl lengvatų naikinimo, jų nebeliktų jau nuo kitų metų.
„Kaip mums paaiškino Finansų ministerija, dauguma sprendimų bus daroma kitų metų pradžioje tam, kad normaliai įsigaliotų tie sprendimai nuo 2028 metų“, – teigė T. Tomilinas.
Tačiau jis pabrėžė, kad bus stengiamasi „spausti“ Finansų ministeriją kuo daugiau sprendimų priimti šiemet, kad būtų galima turėtų pajamų padengti kai kurias išlaidas nuo liepos 1-osios, pavyzdžiui, dėl vaiko priežiūros.
A. Sysas patvirtino, kad esama siūlymo įvesti prabangių automobilių mokestį arba kaip alternatyva – taršių automobilių mokestį: „Sprendimo iki galo nėra.“
„Ilgai laukt nereikės, rytoj koalicinė taryba, gal po koalicinės arba jau svarstant biudžetą tikrai viską sužinosim“, – reziumavo socialdemokratas.
Pasak T. Tomilino, sprendimų, kurie leistų padidinti biudžeto pajamas, „paletė yra iki milijardo“.
„Konkrečios sumos dabar nepasakysime, nes ta sprendimų paletė yra tikrai iki milijardo. Rytoj dėsime ant stalo įvairius variantus. Svarbu, kad yra tikslūs skaičiai, tikslūs sprendimai“, – žurnalistams teigė T. Tomilinas.
„Nesu naivus, kad rytoj visi sprendimai bus per tris valandas priimti, bet tiesiog paletė yra pakankamai plati pasirinkimų, galimų variantų. Pirmininkai (partijų – BNS) matys juos, vertins“, – pridūrė jis.
Pasak A. Norkienės, priklausomai nuo mokesčių pokyčių modelio, papildomų pajamų į biudžetą būtų surinkta nuo 100 milijonų iki didesnių sumų.
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