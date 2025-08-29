Vaizdai iškalbingi: Ignalinoje 67-erių vairuotojas bėgo nuo policijos, sudaužė policijos automobilį, vertėsi ant stogo

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Avarijos pasekmės aiškios: ant stogo apvirtęs „Volvo“, šalia sumaitotas policijos pareigūnų automobilis, o ant žemės gulintis vyras. Liudininkų teigimu, tai „Volvo“ vairuotojas.
Veiksmo filmas
Avarija įvyko Nikolajaus namų pašonėje. Nors paties įvykio vyras nematė, atskubėjo išvydęs tarnybų sujudimą, įvykio vietoje jau dirbo pareigūnai.
„Buvo prispaudę prie žemės ir laikė jį, neleido atsikelt, jis norėjo atsikelt, it veiksmo filmas. Nežinau, koks buvo išvystytas greitis, jeigu automobilis net apvirto, matosi, kad nemenkas smūgis buvo, policijos automobilis gerokai sumaitotas. Čia daug vaikų su dviračiais ir pėstute eina, prekybos centrai aplink. Žmonių tikrai krūva, galėjo baigtis kraupiai“, – teigia Ignalinos gyventojas Nikolajus.
Veiksmas lyg iš filmo prasidėjo Švenčionių rajone. Pirminiais duomenimis, vyras tą patį vakarą užsipuolė bendrakeleivį.
„Automobilyje ant galinės sėdynės sėdėjęs neblaivus vyras, gimęs 1958 metais peiliu pradėjo žaloti priekyje sėdėjusį keleivį. Vairuotojui sustabdžius automobilį, kilo grumtynės tarp automobilio vairuotojo ir įtariamo vyro“, – teigia Utenos policijos atstovė Asta Šuminienė.
Vyrams išlipus iš automobilio, įtariamuoju tapęs pensininkas pagrobė „Volvo“ automobilį ir nuskuodė Ignalinos link.
„Ignalinos policijos pareigūnai pastebėjo minėtą automobilį Ignalinos rajone, tačiau automobilis nestojo. Apie 18 val. 35 min. Ignalinoje, Budrių gatvėje automobilis „Volvo“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešais važiuojančiu policijos automobiliu“, – dalijosi A. Šuminienė.
Aršusis bėglys – Ignalinos gyventojas
Laimė, šiame automobilyje buvęs policijos pareigūnas sužalojimų išvengė. O nukentėjęs „Volvo“ pagrobėjas nenurimo ir atsidūręs medikų automobilyje.
„Vežamas į gydymo įstaigą, vyras smurtavo prieš medicinos darbuotoją. Yra žinoma, kad įtariamas vyras yra Ignalinos rajono gyventojas. Anksčiau teistas ir baustas“, – teigė A. Šuminienė.
Kodėl pensininkas tą vakarą puolė žaloti bendrakeleivį, pagrobė automobilį, bandė sprukti nuo pareigūnų ir dar puolė medicinos darbuotoją, kol vyksta ikiteisminiai tyrimai, policija neatskleidžia.
