Kaip Eltai teigė Seimo ŽTK pirmininkas Laurynas Šedvydis, komitetas svarstė Pilietybės įstatymo pataisas ir iš dalies pritarė VSD pateiktam pasiūlymui.
„Komitetas šiam VSD pasiūlymui iš dalies pritarė – kad po 2010 metų asmenims, tarnavusiems kitos šalies karinėse pajėgose be Lietuvos Respublikos leidimo, būtų galima atimti pilietybę“, – Eltai sakė L. Šedvydis.
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Pasak parlamentaro, siūlomi pakeitimai daugiausia orientuoti į asmenis, tarnavusius Rusijos ir Baltarusijos kariuomenėse.
Jis taip pat patikslino, kad svarstomas siūlymas būtų taikomas dvigubą pilietybę turintiems asmenims.
L. Šedvydžio teigimu, daliai VSD pateiktų siūlymų komitetas nepritarė, juos įvertinęs kaip perteklinius.
ELTA primena, kad šiuo metu galiojantis Pilietybės įstatymas jau numato galimybę netekti Lietuvos pilietybės, jeigu asmuo tarnauja kitos valstybės tarnyboje neturėdamas Lietuvos Vyriausybės leidimo. Svarstomomis pataisomis siekiama supaprastinti šios nuostatos taikymą.
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