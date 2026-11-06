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Trims Ukrainos piliečiams – VSD žinia: štai kodėl neteis Lietuvoje

2026-11-06 10:11 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 10:11
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Valstybės saugumo departamentas (VSD) teigia, kad tris Ukrainos piliečius nuspręsta netraukti baudžiamojon atsakomybėn, o išsiųsti iš šalies, nes nebuvo nustatyti visi galimos nusikalstamos veikos požymiai.

Teismas, teisė
GALERIJA (5)

Valstybės saugumo departamentas (VSD) teigia, kad tris Ukrainos piliečius nuspręsta netraukti baudžiamojon atsakomybėn, o išsiųsti iš šalies, nes nebuvo nustatyti visi galimos nusikalstamos veikos požymiai.

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„Galime konstatuoti, kad sprendimas dėl tyrimo formos ir metodų priimtas atsižvelgus į aplinkybių visumą ir detales, kurios nėra viešai skelbtinos“, – teigiama penktadienį BNS perduotame žvalgybos institucijos komentare.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

VSD tvirtino – nepadarė realios žalos Lietuvos valstybei

Anot jo, pagrindinis VSD uždavinys – grėsmių identifikavimas ir užkardymas, tam pasitelkiant efektyviausius būdus.

„Įvertinus aplinkybes, žvalgybos pareigūnai pasirinko būtent tokią tyrimo ir veiksmų taktiką, kuri leistų efektyviai pasiekti užsibrėžtus grėsmės prevencijos ir užkardymo tikslus. Šiuo atveju nebuvo nustatyti visi galimos nusikalstamos veikos požymiai, įgalinantys baudžiamąjį persekiojimą“, – nurodė tarnyba.

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Anksčiau VSD tvirtino, kad trys Ukrainos piliečiai, nors vykdė priešiškų šalių žvalgybos tarnybų užduotis, nepadarė realios žalos Lietuvos valstybei.

Kaip rašė BNS, trys Ukrainos piliečiai buvo paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui, panaikinti jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir pritaikytas draudimas grįžti į šalį penkerius metus.

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VSD duomenimis, šie asmenys už piniginį atlygį vykdė priešiškų žvalgybos tarnybų nurodytas įvairaus pobūdžio užduotis, kurios jiems buvo pateikiamos per „Telegram“ ir kitas susirašinėjimo platformas.

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šią savaitė teigė, kad ukrainiečiai Lietuvoje turėjo nufilmuoti tam tikrus objektus, paimti interviu.

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