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Saugumo departamentas: 3 iš Lietuvos išsiųsti ukrainiečiai dar nepadarius žalos valstybei

2026-11-05 11:28 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 11:28
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Trys Ukrainos piliečiai, kurie, anot žvalgybos, vykdė priešiškų šalių žvalgybos tarnybų užduotis, jau paliko Lietuvą, o sprendimas juos išsiųsti priimtas dar nepadarius realios žalos valstybei, ketvirtadienį pranešė Valstybės saugumo departamentas (VSD).

VSD: priešiškos žvalgybos tarnybos bando organizuoti smurtinius išpuolius prieš Lietuvoje gyvenančius baltarusius (nuotr. ELTA)

Trys Ukrainos piliečiai, kurie, anot žvalgybos, vykdė priešiškų šalių žvalgybos tarnybų užduotis, jau paliko Lietuvą, o sprendimas juos išsiųsti priimtas dar nepadarius realios žalos valstybei, ketvirtadienį pranešė Valstybės saugumo departamentas (VSD).

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BNS pasiteiravus, kodėl šių asmenų atžvilgiu nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, VSD nurodė atlikęs jų veiklos tyrimą ir surinkęs duomenų, kad užsieniečiai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

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„VSD atkreipia dėmesį, kad siekiant pašalinti nacionaliniam saugumui dėl asmenų veiklos kylančius rizikos veiksnius, įstatyme numatyta priemonė buvo įgyvendinta, kol realios žalos valstybei padaryta nebuvo“, – komentare BNS teigė departamentas.

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Žvalgyba akcentuoja atlikusi minėtų asmenų veiklos tyrimą ir surinkusi duomenų, jog šie užsienio piliečiai kelia grėsmę valstybės saugumui. Remiantis VSD vertinimu, piliečių atžvilgiu buvo nuspręsta panaikinti užsieniečiams išduotą leidimą gyventi mūsų šalyje. 

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„Išsiųsti užsieniečiai paliko Lietuvos teritoriją – šį faktą patvirtino Migracijos departamentas. VSD neturi informacijos apie išvykimo valstybę“, – nurodė VSD.

Kaip rašė BNS, trys Ukrainos piliečiai buvo paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui, panaikinti jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir pritaikytas draudimas grįžti į šalį penkerius metus.

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VSD duomenimis, šie asmenys už piniginį atlygį vykdė priešiškų žvalgybos tarnybų nurodytas įvairaus pobūdžio užduotis, kurios jiems buvo pateikiamos per „Telegram“ ir kitas susirašinėjimo platformas.

Žvalgyba įspėjo, kad priešiškų valstybių tarnybos tokias platformas dažnai naudoja žmonėms verbuoti, o visą su užduočių vykdymu susijusią riziką perkelia patiems vykdytojams.

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