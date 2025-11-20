Už kyšininkavimą nuteistas Pridotkas liks įkalintas – skundas atmestas

„Teismas nuteistojo G. Pridotko gynėjo advokato Andriaus Baranskio skundą atmetė ir paliko galioti Kauno apylinkės teismo 2025-ųjų spalio 23 dienos nutartį, kuria buvo nuspręsta nuteistajam netaikyti lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos“, – BNS nurodė teismo atstovė Eglė Mažuolė.
Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.
Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esančių teigiamai G. Pridotką charakterizuojančių aplinkybių visuma atskleidžia teigiamus jo elgesio pokyčius, tačiau „to dar nepakanka daryti išvadai, kad nuteistojo pažanga mažinant savo nusikalstamo elgesio riziką yra tokia akivaizdi ir ilgalaikė, kad sudarytų pagrindą manyti, jog, būdamas neizoliuotas nuo visuomenės, jis laikysis įstatymų ir nenusikals“.
Tai buvo antras G. Pridotko skundas teismui dėl lygtinio paleidimo netaikymo, pirmąkart jo prašymas atmestas šių metų balandį. Lygtinio paleidimo komisija siūlyti nuteistąjį paleisti anksčiau laiko gali kas šešis mėnesius.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apygardos teismas pernai birželį G. Pridotką nuteisė dvejais metais laisvės atėmimo dėl daugiau kaip 300 tūkst. eurų vertės kyšių paėmimo, neteisėto praturtėjimo ir kitų nusikaltimų.
Buvusiam Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vadovui taip pat skirta 18 tūkst. eurų bauda, penkerius metus uždrausta eiti su viešąja tarnybine veikla susijusias pareigas.
G. Pridotkas nuteistas dėl to, kad panaudodamas jo paties ir sutuoktinės įsteigtą juridinį asmenį ir kitas 15 susijusių įmonių, iš fizinių asmenų priėmė kyšius už palankumą ateityje jo vadovauto instituto vykdomuose viešuosiuose pirkimuose.
Šioje byloje baudžiamojon atsakomybėn iš viso buvo patraukti 23 asmenys.
Trijų asmenų atžvilgiu procesai anksčiau buvo užbaigti teismo baudžiamaisiais įsakymais, tarp jų – G. Pridotko sutuoktinė, buvusi laikinoji Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Evelina Pridotkienė.
12 asmenų buvo pripažinti padarę tarpines nusikalstamas veikas ir teismo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
