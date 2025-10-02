Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM planuoja pakeisti du viceministrus

2025-10-02 14:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 14:30
Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis
0

 

Užsienio reikalų ministerija planuoja pakeisti du viceministrus. 

Kaip skelbia šaltiniais remdamasis LRT Radijas, Julių Pranevičių ir Gabiją Grigaitę Daugirdę turėtų keisti komercijos atašė Italijoje Laura Šerėnienė ir diplomatas Vidmantas Verbickas.

Šiuo metu URM viceministro pareigas vis dar tebeeinantis J. Pranevičius yra atsakingas už saugumo politiką, transatlantinius ryšius, santykius su Indijos ir Ramiojo vandenynų šalimis, ekonominę diplomatiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Grigaitė Daugirdė kuruoja Rusijos ir Baltarusijos režimų atsakomybės iniciatyvas, sankcijų politiką, žmogaus teisių apsaugą, rūpinasi Lietuvos interesų užtikrinimu

ELTA primena, kad rugsėjo viduryje patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai. tarptautinėse organizacijose.

