URM: Igno Vėgėlės vadovaujamos santykių su Kinija atkūrimo grupės tikslas atitinka Vyriausybės nuostatas

„Seimo nariai turi konstitucinę teisę inicijuoti neformalių grupių steigimą. Grupė Seimo narių, pasinaudodami šia teise, įsteigė neformalią parlamentinę grupę „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos (ES) valstybių narių lygmens“. URM vertinimu, šios darbo grupės tikslai, nurodyti 2025 m. gruodžio 1 d. pranešime spaudai (…) atitinka dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 362 punkto nuostatą, kad „sieksime normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse narėse“, – teigiama Eltai pateiktame ministerijos atsakyme.
Kaip skelbta anksčiau, Seime suburta septynių parlamentarų darbo grupė, kuriai vadovauja I. Vėgėlė. Šios grupės tikslas – aiškintis ir šalinti priežastis, trukdančias atkurti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio lygmens, kokį šiuo metu turi dauguma ES valstybių.
Darbo grupei priklauso I. Vėgėlė, Vitalijus Šeršniovas, Tadas Barauskas, Algirdas Butkevičius, Rimas Jonas Jankūnas, Karolis Neimantas bei Artūras Zuokas.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.
Įtampa dvišaliuose santykiuose tvyrojo ir anksčiau – po to, kai Lietuva pasitraukė iš „17+1“ bendradarbiavimo formato su Kinija. Tuometis šalies diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis ragino Lietuvos pavyzdžiu sekti ir kitas ES valstybes. Visgi, Vilniaus pavyzdžiu pasekė tik kaimyninės Estija ir Latvija.
Gintauto Palucko Vyriausybės programoje Kinija buvo įvardijama iššūkiu Lietuvos užsienio ir saugumo politikai, tačiau Ingos Ruginienės Ministrų kabineto įsipareigojimuose tokių formuluočių nebėra. Vietoje to, Vyriausybės programoje teigiama, kad bus siekiama atkurti diplomatinius santykius su Pekinu.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė nematąs jokios problemos dėl Vyriausybės siekio atkurti glaudesnius santykius su Kinija. Visgi, kaip pabrėžė šalies vadovas, žengti šį žingsnį turi norėti abi šalys.
