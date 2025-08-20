Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Uostamiestyje atnaujinami Biržos tilto turėklai

2025-08-20 11:04 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 11:04

Klaipėdoje prasidėjo Biržos tilto turėklų atnaujinimo darbai. 

Uostamiestyje atnaujinami Biržos tilto turėklai (nuotr. Organizatorių)

Klaipėdoje prasidėjo Biržos tilto turėklų atnaujinimo darbai. 

0

Kaip trečiadienį pranešė vietos savivaldybė, šiuo metu metaliniai turėklai išardomi dalimis ir vežami smėliuoti, nuvalant senus dažų sluoksnius. Vėliau jie bus milteliniu būdu perdažyti originalia spalva bei sutvirtinti.

Skaičiuojama, kad šie darbai miesto savivaldybei atsieis apie 100 tūkst. eurų. Atnaujinti turėklus ketinama per du mėnesius. 

