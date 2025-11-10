TV3 Žinios. Lukašenka toliau grasina Lietuvai; Kritę Vyriausybės reitingai; Virš atominės elektrinės Belgijoje – dronai

Nesibaigiantis chaosas dėl kandidatų į ministrus, krizė dėl baltarusių kontrabandinių balionų, sulaužyti pažadai dėl pareigūnų ir mokytojų algų toliau smukdo Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės reitingą – spalį 67 proc. gyventojų ją vertino nepalankiai. Oponentai tikina, kad jei situacija kardinaliai nepasikeis artimiausiu metu, I. Ruginienės Vyriausybė kris jau vasarą.
Belgijoje mažiausiai 5 mįslingi dronai kone valandą sukiojosi virš atominės elektrinės Antverpeno uosto pakraštyje. Dronai virš branduolinio objekto pasirodė netrukus po to, kai dėl neatpažintų skraidyklių vėl sutriko Lježo oro uosto darbas. Atominė elektrinė, virš kurios skraidė dronai, stūkso smarkiai apgyventoje teritorijoje. Briuselis beveik neabejoja, kad už provokacijų stovi Rusija.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.