Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tūkstančiai rezervistų sulauks kvietimo į pratybas ar atnaujinti duomenis

2025-09-19 12:39 / šaltinis: BNS
2025-09-19 12:39

Beveik puspenkto tūkstančių gyventojų, esančių aktyviajame Lietuvos kariuomenės rezerve, sulauks kvietimo dalyvauti pratybose, atnaujinti savo duomenis.

Rezervo kariai sveikatą galės tikrintis gydymo įstaigose (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Beveik puspenkto tūkstančių gyventojų, esančių aktyviajame Lietuvos kariuomenės rezerve, sulauks kvietimo dalyvauti pratybose, atnaujinti savo duomenis.

REKLAMA
11

Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, duomenis atnaujinti bus pakviesti apie 3 tūkst. žmonių, 2,5 tūkst. rezervistų bus pašaukti Lietuvos ir sąjungininkų organizuojamoms pratyboms „Perkūno griausmas 2025“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak kariuomenės, Karo komendantūrų valdyba kartu su Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba testuoja naują sveikatos tinkamumo tarnybai nustatymo tvarką.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo šiol tinkamumas bus vertinamas tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu.

Kai sveikatos tinkamumas tikrinamas nuotoliu, yra apsikeičiama duomenimis su civilinėmis sveikatos priežiūros įstaigomis ir gaunama sveikatos pažyma dėl galimybės laikyti ar nešiotis ginklą.

REKLAMA

Kontaktiniu būdu tikrinant sveikatą, karo prievolininkas atvyksta į paskirtą Karinės medicinos ekspertizės komisiją.

Skelbiama, kad gyventojai, šiuo metu įtraukti į aktyvųjį rezervą, gavę Karo komendantūrų valdybos siunčiamą sveikatos būklės deklaracijos formą, turi ją operatyviai užpildyti.

Tai galima padaryti nuotoliniu būdu, tačiau būtina laikytis nurodytų terminų. Taip pat deklaraciją galima pildyti ir betarpiškai atvykus į pasirinktą Karo komendantūros padalinį.

REKLAMA
REKLAMA

Jei nėra sveikatos sutrikimų, Karo komendantūros valdybos specialistas išduos „Siuntimą medicininiam patikrinimui dėl leidimo laikyti ar nešiotis ginklus“.

Su šiuo dokumentu karys kreipsis į nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą ir atliks reikalingą medicininį patikrinimą. Gavus pažymą, informaciją  būtina perduoti Karo komendantūrų valdybos atstovams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei aktyviojo rezervo karys nurodys turintis sveikatos sutrikimų, bus organizuojamas sveikatos patikrinimas Karinės medicinos ekspertizės komisijoje.

Pratybų metu planuojama patikrinti apie 3 tūkst. aktyviojo rezervo karių duomenų ir daliai jų atlikti sveikatos patikrinimą nuotoliniu būdu.

„Ši naujoji tvarka leis operatyviau spręsti sveikatos patikrinimo klausimus ir užtikrinti sklandų aktyviojo rezervo karių pašaukimą į mokymus bei pratybas“, – skelbia kariuomenė.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, rugsėjo pradžioje prasidėjusiuose kariniuose mokymuose „Perkūno griausmas“ dalyvauja apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.

Anot kariuomenės, šios pratybos padės gerinti karių įgūdžius bei pasirengimą realioms situacijoms, stiprins bendradarbiavimą tarp kariuomenės padalinių bei rezervo karių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Na
Na
2025-09-19 12:56
"Tkstančiai rezervistų sulauks kvietimo į pratybas ar atnaujinti duomenis" - žurnaliūgoms nepamaišytų pakartoti lietuvių kalbos kursą
Atsakyti
SD
SD
2025-09-19 13:33
Suprasčiau, kad kas nors kviestų atnaujinti civilinės specialybės žinias. Dabar jie rūšiuoja į kažkokias karines pratybas ir atnaujinti karinius įgūdžius. Klausimas, aš kieno nuosavybė, kad eikvočiau savo sveiką gyvenimą dėl kažkieno norų ateityje pakariauti?
Atsakyti
Trumpai
Trumpai
2025-09-19 13:36
Va tik žemą startą priimu ir bėgu į rezervą. Pasvajokite naivuoliai....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų