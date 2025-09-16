Skubiai pakeltas Lietuvos kariuomenės sraigtasparnis skrido į Rygą: leidosi į neeilinę operaciją

Apie 17.00 val. Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8T su medikų komanda pakilo iš 2-ojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune skrydžiui į Rygos tarptautinį oro uostą. Donoro organas buvo atskraidintas į Vilnius universiteto ligoninės Santarų klinikas. Po sėkmingai įvykdytos užduoties, apie 01.40 val., Karinių oro pajėgų sraigtasparnis grįžo tęsti budėjimo Kaune, 2-ajame paieškos ir gelbėjimo poste.
Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.
