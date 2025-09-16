Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skubiai pakeltas Lietuvos kariuomenės sraigtasparnis skrido į Rygą: leidosi į neeilinę operaciją

2025-09-16 07:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 07:13

Rugsėjo 15 d. gavus Nacionalinio transplantacijos biuro prašymą dėl skubaus donoro organo pergabenimo, buvo pasitelktas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis.

LK pranešimas: Karinių oro pajėgų sraigtasparnis iš Latvijos pargabeno donoro organą

Rugsėjo 15 d. gavus Nacionalinio transplantacijos biuro prašymą dėl skubaus donoro organo pergabenimo, buvo pasitelktas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis.

REKLAMA
1

Apie 17.00 val. Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8T su medikų komanda pakilo iš 2-ojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune skrydžiui į Rygos tarptautinį oro uostą. Donoro organas buvo atskraidintas į Vilnius universiteto ligoninės Santarų klinikas. Po sėkmingai įvykdytos užduoties, apie 01.40 val., Karinių oro pajėgų sraigtasparnis grįžo tęsti budėjimo Kaune, 2-ajame paieškos ir gelbėjimo poste.

Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų