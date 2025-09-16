Kariuomenės sraigtasparnis kilo skubiai operacijai: iškilo pavojus – evakuota moteris

Pagal gautą informaciją, keltas tuo metu buvo nutolęs apie 30 jūrmylių (apie 56 km) nuo Klaipėdos uosto. Karinės oro pajėgos operatyviai aktyvavo I-jame paieškos ir gelbėjimo poste Nemirsetoje budėjusį Karinių oro pajėgų sraigtasparnį AS365 „Dauphin“ su gelbėjimo komanda ir mediku.
Atskridus į vietą, sunegalavusi keleivė buvo pakelta į sraigtasparnį ir saugiai nuskraidinta į Klaipėdos ligoninę. Po skubios gelbėjimo operacijos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis apie 00.50 val. grįžo į I-ąjį paieškos ir gelbėjimo postą Nemirsetoje, toliau tęsti budėjimo.
