Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenės sraigtasparnis kilo skubiai operacijai: iškilo pavojus – evakuota moteris

2025-09-16 10:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 10:44

Naktį iš pirmadienio į antradienį (rugsėjo 15 d.), 23.04 val., Karinių jūrų pajėgų Jūros gelbėjimo ir koordinavimo centras gavo pranešimą, kad iš Klaipėdos į Kylį (Vokietija) plaukiančiame kelte „Victoria Seaways“ keleivei staiga pablogėjo sveikata.

Kariuomenės sraigtasparnis kilo skubiai operacijai: iškilo pavojus

Naktį iš pirmadienio į antradienį (rugsėjo 15 d.), 23.04 val., Karinių jūrų pajėgų Jūros gelbėjimo ir koordinavimo centras gavo pranešimą, kad iš Klaipėdos į Kylį (Vokietija) plaukiančiame kelte „Victoria Seaways“ keleivei staiga pablogėjo sveikata.

REKLAMA
0

Pagal gautą informaciją, keltas tuo metu buvo nutolęs apie 30 jūrmylių (apie 56 km) nuo Klaipėdos uosto. Karinės oro pajėgos operatyviai aktyvavo I-jame paieškos ir gelbėjimo poste Nemirsetoje budėjusį Karinių oro pajėgų sraigtasparnį AS365 „Dauphin“ su gelbėjimo komanda ir mediku.

Atskridus į vietą, sunegalavusi keleivė buvo pakelta į sraigtasparnį ir saugiai nuskraidinta į Klaipėdos ligoninę. Po skubios gelbėjimo operacijos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis apie 00.50 val. grįžo į I-ąjį paieškos ir gelbėjimo postą Nemirsetoje, toliau tęsti budėjimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų