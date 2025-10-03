Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Trys Jūrų muziejaus slaugyti ruoniukai paleisti atgal į Baltijos jūrą

2025-10-03 13:20 / šaltinis: BNS
2025-10-03 13:20

Trys slaugyti ruoniukai paleisti atgal į Baltijos jūrą, penktadienį pranešė Lietuvos jūrų muziejus.

Ruoniukas (tv3.lt koliažas)

Tai – paskutinieji iš 15 nuo pavasario Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre prižiūrėtų gyvūnų. Trijų išgelbėti nepavyko.

0

Tai – paskutinieji iš 15 nuo pavasario Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre prižiūrėtų gyvūnų. Trijų išgelbėti nepavyko.

„Visi ruoniukai buvo išsekę, svėrė 12-13 kg, sukandžioti plėšrūnų, viduriavo, sirgo virusinėmis ligomis“, – pranešime cituojamas Jūrų muziejaus biologas Arūnas Grušas.

„Jiems buvo leidžiami antibiotikai ir vitaminų komplektai, pirmomis dienomis per zondą maitinami specialia tyrele iš įvairių mikroelementų, žuvų taukų ir šiek tiek žuvies. Baltijos pilkųjų ruonių jaunikliai gimsta sverdami 14–15 kg, todėl mažesnis svoris jau paaugusiems mažyliams yra labai pavojingas“, – teigė jis.

Muziejaus duomenimis, kiekvienais metais Lietuvos pajūryje randama iki 30 sužeistų ir išsekusių ruonių jauniklių. Į reabilitacijos centrą atgabenti jaunikliai yra gydomi ir slaugomi, o jiems sustiprėjus, paleidžiami atgal į jūrą. Dėl klimato kaitos ir Baltijos jūroje mažėjančio žuvies kiekio, nusilpusių ir sužeistų ruoniukų skaičius didėja.

Anksčiau reabilituoti gyvūnai buvo paleidžiami į jūrą pakrantėje. Dabar, norint apsaugoti juos nuo patekimo į priekrantės tinklus, laivu plukdomi 20 kilometrų atstumu nuo kranto į jūrą.

Baltijos pilkieji ruoniai – reta, nykstanti rūšis, įrašyta į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Rusijos Raudonąsias knygas. Šie ruoniai Baltijos jūroje gyvena jau 10 tūkst. metų.

