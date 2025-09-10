Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragedija Klaipėdoje: Danės upėje rastas nepilnametis

2025-09-10 09:21 / šaltinis: BNS
2025-09-10 09:21

Uostamiestyje, Danės upėje ties Liepų gatve, antradienį rastas nepilnamečio kūnas, trečiadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Dėl svarbių sprendimų jau laukia kone trisdešimt metų: spręs Danės upės problemas (nuotr. stop kadras)

0

Kaip praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, ugniagesiams buvo pranešta, kad Danėje plūduriuoja vyro kūnas. Naras ištraukė vieno metro atstumu nuo kranto buvusį kūną be gyvybės ženklų. 

Policijos duomenimis, tai 2008 metais gimęs vaikinas. Išorinių smurto žymių nerasta. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

