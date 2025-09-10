Tragedija Klaipėdoje: Danės upėje rastas nepilnametis

Kaip praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, ugniagesiams buvo pranešta, kad Danėje plūduriuoja vyro kūnas. Naras ištraukė vieno metro atstumu nuo kranto buvusį kūną be gyvybės ženklų.
Policijos duomenimis, tai 2008 metais gimęs vaikinas. Išorinių smurto žymių nerasta. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
