Tonos pieno pilamos į laukus: ūkininkai nebemato prasmės dirbti

Ūkininkas Ignas sako, kad dabar pinigų lieka susimokėti paskolas, tačiau vyrui kelia nerimą tai, kas laukia ateityje.

„Netenkina pieno kaina, neina galo su galu sudurti. Visur jaučiam, pasiliksime ant paskolų, ne ant elektros, nei ant salerkos, kaip reikės gyvulius pašerti. Nebežinau, ką toliau daryti“, – teigia Ignas.

Ūkininkas sako, kad namuose išpylęs toną pieno, jam tai atseikėjo kelis šimtus eurų.

„Šiandien aš namuose išpyliau toną pieno beveik. Pagal šias kainas skaičiuojant, tona gaunasi – 270 eurų. Tik tai tiek, bet kiek iš tikrųjų yra investuota į tą toną, vien užauginti gyvulį kiek“, – sako Ignas iš Pagėgių kaimo.

Sartininkų kaime gyvenantis Stasys sako, kad pasiruošti pavasariui už gaunamus centus yra neįmanoma, todėl išpilti pieno statines – neskauda.

„Išpyliau apie 270 kilogramų, 7 bankerius. Davedė iki tokių kainų, kad verta išpilti negu atiduoti kažkam šildytis. Prekyboj žmonės neįperka, perdirbėjai naudojas, o mūsų darbas toks yra veltui, už kapeikas. Visos kainos trigubai kilo ir salerka, ir atsarginės dalys, tai iš ko mes turim mokėti? Ateis pavasaris, prasidės pašarų ruošimas. Iš ko gaudami centus viską galime nupirkti?“ – sako Stasys.

Egidijus iš Tauragės sako, kad toks ūkininkų protestas gali tęstis kur kas ilgiau, nei atrodo. Jis priduria, kad pieną ne tik išpylė, bet ir atiduoda žmonėms.

„Kiek ilgai tęsis – nežinau, tęsis tiek, kiek reikės. Bet tikrai, geriau ūkininkavimą pabaigti per mėnesį, negu per pusę metų be kelnių. Manau, kokias 8 tonas išpyliau. Vėl eilinį kartą, kaip nuo vasario pirmos neduodam, taip yra jau 16 tonų išpilta iš mano ūkio, dar dalį atidavinėjam, kiek įmanoma“, – sako Egidijus.

Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, visi Lietuvos ūkiai kenčia, pradedant nuo pačių mažiausių ir smulkiausių ūkių. Jis sako, kad smulkiaisiais pieno gamintojais galėtų pasirūpinti savivalda, o stambesniems galėtų padėti perdirbėjai – jie ilgainiui patys patirtų nuostolių, jei gamintojai neišgyventų.

„Norime savivaldos įsitraukimo, čia jų gyventojai, vien palikti viską rinkos reguliavimui jau nebeišeis“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė K. Navickas. Jo teigimu, krizė ypač smogė daliai stambesnių pieno ūkių, kurie yra investavę daugiau pinigų.

„Šitoje vietoje kenčia tie ūkiai, kurie turi 50-150 melžiamų karvių ir modernizuojasi. Jeigu mes neišgyvensime šitos krizės ir nepadėsime šitiems ūkiams, patys perdirbėjai ilguoju laikotarpiu nuostolių patirs tikrai daugiau negu dabar padėtų mums spręsti šitą krizę“, – sakė K. Navickas.

